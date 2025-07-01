台中大安濱海樂園南園8月解禁 明年建置智慧海灘即時救援

台中大安濱海樂園是中部最大海水浴場，過去南園海濱被列為危險水域，禁止從事水域遊憩，經專業評估，市府研議解禁，預計8月開放水域遊憩活動；市府也提出智慧海灘計畫，透過人工智慧判別，讓救生員即時看到危險狀況，預計明年完成。

台中市政府今天開市政會議，報告暑期水域安全。觀光旅遊局長陳美秀指出，2023年起委託國立成功大學辦理「台中市水域遊憩活動安全評估」，包含活動範圍、管理策略、水域安全與預警機制等等，提供大安濱海樂園與大甲松柏漁港北堤海域的水域遊憩規畫。

陳美秀表示，大安濱海樂園去年遊客23萬人次，是台中遊客數最多的水域遊憩區，過去水域遊憩範圍僅有北園，五甲漁港航道以南、海墘厝堤防以北的南園水域，被列為全市11個危險水域之一，禁止水域遊憩活動；經成大團隊評估，加上因應中央政策，市府將南園水域從危險區域除名，預計8月開放。

隨著海域全面開放，安全警示措施也同步升級，陳美秀說，今年6月向中央申請大安濱海樂園智慧海灘建置計畫，架設智慧監視判別水域的看板，救生員能即時發現危險狀況，預計明年完成；市府也在建置台中海域即時海象資訊網，包含潮汐、浪況、風速、浪高等，預計今年10月完成。

陳美秀補充，市府今年編列330萬元強化大安濱海樂園的水域安全，中央補助120萬元，強化救援人力，暑期救生員超過11人，較淡季增加5倍以上，配備沙灘車、水上摩托車、遙控救生器等裝備，截至5月31日，已完成262次海上救援與14次陸上救援。