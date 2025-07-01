快訊

恭喜！劉雨柔挺8月孕肚和球星胡凱翔今登記結婚

整理包／114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄

台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

台中大安濱海樂園南園8月解禁 明年建置智慧海灘即時救援

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
大安濱海樂園去年遊客23萬人次，是台中最大的水域遊憩區域。圖／台中市政府提供
大安濱海樂園去年遊客23萬人次，是台中最大的水域遊憩區域。圖／台中市政府提供

台中大安濱海樂園是中部最大海水浴場，過去南園海濱被列為危險水域，禁止從事水域遊憩，經專業評估，市府研議解禁，預計8月開放水域遊憩活動；市府也提出智慧海灘計畫，透過人工智慧判別，讓救生員即時看到危險狀況，預計明年完成。

台中市政府今天開市政會議，報告暑期水域安全。觀光旅遊局長陳美秀指出，2023年起委託國立成功大學辦理「台中市水域遊憩活動安全評估」，包含活動範圍、管理策略、水域安全與預警機制等等，提供大安濱海樂園與大甲松柏漁港北堤海域的水域遊憩規畫。

陳美秀表示，大安濱海樂園去年遊客23萬人次，是台中遊客數最多的水域遊憩區，過去水域遊憩範圍僅有北園，五甲漁港航道以南、海墘厝堤防以北的南園水域，被列為全市11個危險水域之一，禁止水域遊憩活動；經成大團隊評估，加上因應中央政策，市府將南園水域從危險區域除名，預計8月開放。

隨著海域全面開放，安全警示措施也同步升級，陳美秀說，今年6月向中央申請大安濱海樂園智慧海灘建置計畫，架設智慧監視判別水域的看板，救生員能即時發現危險狀況，預計明年完成；市府也在建置台中海域即時海象資訊網，包含潮汐、浪況、風速、浪高等，預計今年10月完成。

陳美秀補充，市府今年編列330萬元強化大安濱海樂園的水域安全，中央補助120萬元，強化救援人力，暑期救生員超過11人，較淡季增加5倍以上，配備沙灘車、水上摩托車、遙控救生器等裝備，截至5月31日，已完成262次海上救援與14次陸上救援。

陳美秀強調，台中的潮汐與台灣其他海域觀光景點不同，其他地區平均潮差約1公尺，滿潮退潮只差1公尺，危險性較小；根據成大團隊調查，台中海域的潮差約4公尺，不少下水遊客一個恍神就被困在沙洲上，提醒民眾暑期下水一定要注意潮汐狀況。

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，經專業團隊評估，大安濱海樂園南園將從危險水域除名，預計8月開放水域遊憩活動。記者陳敬丰／攝影
台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，經專業團隊評估，大安濱海樂園南園將從危險水域除名，預計8月開放水域遊憩活動。記者陳敬丰／攝影

成大 團隊 台中市

延伸閱讀

台中豐原萬里長城步道新建公廁7月啟用 如廁更便利

豐原萬里長城登山步道不怕內急 7月1日正式啟用新廁

台中踩舞嘉年華9月清水登場 19隊團體獻技

台中94條自行車道、65條登山步道 盧秀燕私心推薦這條

相關新聞

怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

現代人注重健康，常會以減少碳水的方式減重，然而同樣吃一個麵包，有人會變胖，有的人卻能達到增肌減重的目的，這是為什麼？減重醫師蕭捷健透露，其實澱粉不是敵人，把握3個食用原則能讓它成為身體最強大的燃料，長

全台變烤番薯！19縣市亮高溫橙黃燈 今三峽高溫居冠38.1度

天氣很熱，全台變烤番薯了！新北市三峽測站在中午12時測得38.1度高溫，中央氣象署下午14時33分針對全台19縣市發布高...

小心喝出肥胖！這款咖啡熱量超高 營養師：根本在喝油

隨著健康意識抬頭，越來越多人選擇以咖啡作為提神飲品。營養師鄭玲君在臉書提醒，市售三合一咖啡雖然方便，卻暗藏高熱量陷阱。鄭玲君指出，三合一咖啡中的奶精成分多為氫化植物油與人工香料，不僅不含真正的奶類成分，營養價值低，還會增加熱量攝取。她甚至形容「每天喝一包三合一咖啡，就像每天在喝油」。

暑假到！迎M痘流行高峰期 單周本土增4例 寫下今年新高

M痘（Mpox，舊稱猴痘）上周增4例本土，創今年單周新高，包括北部3例和南部1例，均為30多歲本國籍男性，3例未打過M痘...

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

日本7月5日大地震的預言進入倒數，引起不少民眾擔憂及恐慌。日旅達人林氏璧今（1日）在臉書發文，大膽預測7月5日「最大的新聞」，應該是當天晚上韓團BLACKPINK終於回歸，在韓國高陽市演唱會上發表新歌

平地造林20年期滿輔導計畫啟動 將提供環境維護獎勵金

農業部林業及自然保育署自2002年推動「平地造林計畫」，輔導農民及農企業轉作造林，迄今已營造1萬3492公頃平地森林。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。