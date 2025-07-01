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高雄機場跑道破損急封閉 11航班受影響旅客擠爆大廳

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄國際機場今早被發現跑道疑似有破損，高雄航空站緊急將跑道關閉修補，影響國內線航班7班次、國際線航班4班次。資料照
高雄國際機場今早被發現跑道疑似有破損，高雄航空站緊急將跑道關閉修補，影響國內線航班7班次、國際線航班4班次。資料照

高雄國際機場今早被發現跑道疑似有破損，高雄航空站緊急將跑道關閉修補，影響國內線航班7班次、國際線航班4班次，其中一架澎湖飛往高雄的班機B7-8690，在後推作業後又返回航廈。機場因國內外航班大亂，不少旅客一度擠在候機室焦急等待，航空站表示現已完成修補跑道，中午後班機陸續恢復起降。

高雄國際航空站說明，早上9時23分發現跑道破損，立刻封閉，由廠賞緊急維修，起降跑道所需長度較短的機型與航班仍可以正常起飛，10時15分修復完成並重新開放跑道，此次共影響國內線航班7班次、國際線航班4班次，共11班次。

受到跑道關閉影響，立榮航空一架早上8時20分從澎湖飛往高雄班機在後推作業後又折返航廈，一名機上乘客表示，原本要到高雄回診，但班機受影響，「只能眼睜睜看著約診時間錯過，心情相當焦急」。

高雄機場因國內外航班大亂，不少旅客一度擠在候機室焦急等待，航空站表示現已完成修補跑道，中午後班機陸續恢復起降。圖／翻攝自小港機場即時畫面
高雄機場因國內外航班大亂，不少旅客一度擠在候機室焦急等待，航空站表示現已完成修補跑道，中午後班機陸續恢復起降。圖／翻攝自小港機場即時畫面

航班 班次 澎湖 機場

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