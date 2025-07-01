小心喝出肥胖！這款咖啡熱量超高 營養師：根本在喝油

隨著健康意識抬頭，越來越多人選擇以咖啡作為提神飲品。營養師鄭玲君在臉書提醒，市售三合一咖啡雖然方便，卻暗藏高熱量陷阱。鄭玲君指出，三合一咖啡中的奶精成分多為氫化植物油與人工香料，不僅不含真正的奶類成分，營養價值低，還會增加熱量攝取。她甚至形容「每天喝一包三合一咖啡，就像每天在喝油」。

為了直觀呈現三合一咖啡的成分，鄭玲君曾將一包咖啡粉過篩，結果發現其中竟含有3.4公克的糖粒與大量白色奶精粉。她強調，這類產品不僅熱量高，且並不一定具有明顯提神效果，長期飲用還可能導致體重增加，建議民眾應多加留意成分標示。

與之相比，黑咖啡幾乎不含熱量，每杯約在0到10大卡之間，是相對健康的選擇。鄭玲君建議，若日常生活忙碌無暇沖煮，可選擇濾掛式咖啡，並可視需求添加鮮奶，既保留咖啡香氣，又能避免攝取過多不必要的糖分與油脂。

此外，基因醫師張家銘也曾建議，想健康飲用咖啡，應選擇新鮮研磨的黑咖啡，其富含多酚與抗氧化成分，能有效發揮保護作用。他提醒，最佳飲用時間為上午，此時身體的新陳代謝與排毒功能最為旺盛，有助於咖啡中營養成分的吸收，同時也能避免影響晚間睡眠品質。