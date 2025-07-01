西拉雅台灣好行換新裝 啦啦隊女神南珉貞應援邀粉絲「快來！」
暑假來臨正式出遊好時機，西拉雅國家風景區台灣好行關子嶺線、菱波官田線今年也換新裝，今天正式上線，同時邀請韓籍啦啦隊女神、「台妹小南」南珉貞應援，27日將擔任菱波官田線一日車掌與遊客暢遊，南珉貞也喊話要粉絲「快來！快來！」。
西拉雅風管處處長許主龍說，暑假來了，交通部觀光署台灣好行推動最主要的目標，是希望親子在出門遊玩時，家長可以輕鬆旅行，不必負擔開車的辛勞；西拉雅風管處也推出關子嶺線、菱波官田線，串連各處旅遊景點，輕鬆安排自己的小旅行。
此外，許主龍提到，台灣好行主要客群為國內外背包客及自由行旅客，尤其這幾年日韓旅客到西拉雅遊玩的人潮也不少，這次更邀請南珉貞代言推廣，希望讓更多國際旅客未來到台灣遊玩時，都能利用友善的交通工具暢遊。
韓籍啦啦隊女神南珉貞今也誠意滿滿，活動中全程用中文與大家打招呼，她也大聲說，「我要全部、我要台南的全部！」，西拉雅也很漂亮，想要去台南很多很漂亮的景點，最想去關子嶺泡溫泉，也想吃台南最有名的芒果、芒果冰，另外也很想喝東山的咖啡。
西拉雅風管處說明，台灣好行關子嶺線及菱波官田線今年煥然一新，也規畫一系列主題活動，並推出「心動菱波－西拉雅好行旅遊」限定套票，內容除擁有菱波官田線2天乘車券2張、平日雙人房住宿1晚及咖啡1杯外，27日還有機會與南珉貞一起搭台灣好行暢遊西拉雅。
西拉雅風管處表示，遊客可在KKDAY、KLOOK、QYOU趣優和旅遊達人網等各大通路購買套票，且即日起至7月底，凡購買關子嶺線或菱波官田線任一住宿套票，即加贈一日遊套票1張，沿線許多知名店家與特色小店更有專屬好康優惠，歡迎遊客把握機會暢遊，更多活動資訊，也可洽西拉雅國家風景區管理處網站及粉絲專頁查詢。
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