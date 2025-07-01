偽造車牌重罰7.2萬元還可沒入車輛 7月15日上路
立法院日前三讀通過使用偽造、變造車牌，加重處汽車所有人新台幣7萬2000元罰鍰，如果是偽造、變造他車車牌、致人傷亡或偽造累犯，更可直接沒入車輛。交通部今天說，預計7月15日上路。
鑑於使用偽造、變造車牌行駛的違規案件有增加趨勢，形成嚴重危害交通安全及治安問題，立法院會日前三讀修正通過道路交通管理處罰條例第12條條文，提高偽造車牌相關罰則。
交通部也配合預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第16條及第2條附表草案。
根據草案內容，拼裝車未經核准領用牌照行駛、使用吊銷、註銷的車牌，以及車牌借他車使用或使用他車車牌的罰鍰，可處汽車所有人的罰鍰3600元以上3萬6000元以下，並當場移置保管車輛。
而未領用牌照行駛、牌照吊扣期間行駛、已領牌未懸掛或不依指定位置懸掛車牌、牌照經吊銷仍行駛、報廢登記車輛行駛等行為，將直接對汽車所有人處最高額的罰鍰3萬6000元，並當場移置保管車輛。
針對使用偽造、變造及矇領車牌，將處汽車所有人最高額再加倍的罰鍰，可重罰7萬2000元，並當場移置保管車輛。
如果偽造變造他車車牌將可直接沒入車輛，而其他偽造、變造及矇領車牌有肇事致人傷亡，或是10年內第2次違反規定，也可沒入車輛。
相關草案預告預計7天，交通部今天指出，已會商內政部，相關法案將在7月15日上路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言