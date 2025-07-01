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台美合作 北榮攜陽明交大 建置早產兒生長曲線系統

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北榮「早產兒生長曲線系統」研發團隊，北榮兒童醫學部暨新生兒醫療中心主任鄭玫枝（左一）感謝陽明交大醫學系主任楊智傑（右三）協助推動，引進美國加州凱瑟醫療集團新生兒科醫師、凱瑟醫學院臨床副教授周甫聲（左三）的早產兒生長曲線系統。圖／台北榮總提供
北榮「早產兒生長曲線系統」研發團隊，北榮兒童醫學部暨新生兒醫療中心主任鄭玫枝（左一）感謝陽明交大醫學系主任楊智傑（右三）協助推動，引進美國加州凱瑟醫療集團新生兒科醫師、凱瑟醫學院臨床副教授周甫聲（左三）的早產兒生長曲線系統。圖／台北榮總提供

早產兒照護一直是新生兒醫療領域最具挑戰性的項目之一，其中生長監測是確保早產兒健康發展的關鍵。台北榮總與美國加州凱瑟醫療集團合作，並在陽明交大醫學系協助下，成功引進及創新早產兒生長曲線系統，醫療團隊可透過持續追蹤早產兒身高、體重與頭圍數據，即時掌握病情變化，及早評估潛在疾病風險，也能依生長狀況調整營養與水分供應，為每位早產寶寶爭取最佳成長契機。

過去，早產兒每天的生長資料多以手寫紀錄或基礎電子系統管理，無法有效整合與進行分析；另一般參考子宮內生長體重標準，對於孕齡未滿34周的早產兒，難以真實反映出生後的生長情形。因此，需要能反映不同孕齡、實際生長軌跡的專業早產兒生長曲線，協助醫師精確評估早產兒發展。

現任美國加州凱瑟醫療集團新生兒科醫師、凱瑟醫學院臨床副教授周甫聲，蒐集超過30萬筆美國早產兒臨床資料，成功建立一套先進、專業的早產兒生長曲線系統，並於2023及2024年發表於國際權威期刊「Nature Communications及Journal of Perinatology」。

經由陽明交通大學急重症醫學研究所教授林邑璁引介，台北榮總兒童醫學部暨新生兒醫療中心主任鄭玫枝積極聯繫，促成雙方展開跨國合作。周甫聲慷慨授權系統與數據，導入北榮醫療資訊平台，經歷跨國、跨校及跨領域的緊密合作，於今年6月正式建置完成上線。

鄭玫枝說，新系統讓醫師能在醫療系統介面直接查詢每天自動上傳的生長數據，並即時轉換為專業生長曲線與百分位，顯著提升新生兒照護效率、準確度與預警能力。不僅優化整體醫護流程，更展現資訊科技賦能臨床照護的無限可能。

鄭玫枝感謝陽明交大醫學系主任楊智傑協助推動，由具資訊背景與醫學專業的醫學系五年級朱雅萱同學擔任召集人，領導醫學系謝承曄、吳姍玶、鍾彥承三位學生團隊成員，及新生兒科主任李昱聲與臨床團隊全力支持，總醫師劉宛昕協調聯繫，在資訊室工程師朱原嘉專業協助下，協力完成創新「早產兒生長曲線系統」，為台灣早產兒醫療建立全新標竿，開創新生兒醫療照護新篇章。

「早產兒生長曲線系統」讓醫師能直接查詢每天自動上傳生長數據，並即時轉換為專業生長曲線與百分位，顯著提升新生兒照護效率、準確度與預警能力。圖／台北榮總提供
「早產兒生長曲線系統」讓醫師能直接查詢每天自動上傳生長數據，並即時轉換為專業生長曲線與百分位，顯著提升新生兒照護效率、準確度與預警能力。圖／台北榮總提供

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