台美合作 北榮攜陽明交大 建置早產兒生長曲線系統

早產兒照護一直是新生兒醫療領域最具挑戰性的項目之一，其中生長監測是確保早產兒健康發展的關鍵。台北榮總與美國加州凱瑟醫療集團合作，並在陽明交大醫學系協助下，成功引進及創新早產兒生長曲線系統，醫療團隊可透過持續追蹤早產兒身高、體重與頭圍數據，即時掌握病情變化，及早評估潛在疾病風險，也能依生長狀況調整營養與水分供應，為每位早產寶寶爭取最佳成長契機。

過去，早產兒每天的生長資料多以手寫紀錄或基礎電子系統管理，無法有效整合與進行分析；另一般參考子宮內生長體重標準，對於孕齡未滿34周的早產兒，難以真實反映出生後的生長情形。因此，需要能反映不同孕齡、實際生長軌跡的專業早產兒生長曲線，協助醫師精確評估早產兒發展。

現任美國加州凱瑟醫療集團新生兒科醫師、凱瑟醫學院臨床副教授周甫聲，蒐集超過30萬筆美國早產兒臨床資料，成功建立一套先進、專業的早產兒生長曲線系統，並於2023及2024年發表於國際權威期刊「Nature Communications及Journal of Perinatology」。

經由陽明交通大學急重症醫學研究所教授林邑璁引介，台北榮總兒童醫學部暨新生兒醫療中心主任鄭玫枝積極聯繫，促成雙方展開跨國合作。周甫聲慷慨授權系統與數據，導入北榮醫療資訊平台，經歷跨國、跨校及跨領域的緊密合作，於今年6月正式建置完成上線。

鄭玫枝說，新系統讓醫師能在醫療系統介面直接查詢每天自動上傳的生長數據，並即時轉換為專業生長曲線與百分位，顯著提升新生兒照護效率、準確度與預警能力。不僅優化整體醫護流程，更展現資訊科技賦能臨床照護的無限可能。