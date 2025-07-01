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「測不到病毒＝痊癒？」 愛滋感染者五大迷思一次解答　

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
7月2日台灣U=U Day，愛滋感染者權益促進會將推出《不分手擂台》衛教影片，破除HIV迷思，讓大眾正確了解U=U。圖／愛滋感染者權益促進會
7月2日台灣U=U Day，愛滋感染者權益促進會將推出《不分手擂台》衛教影片，破除HIV迷思，讓大眾正確了解U=U。圖／愛滋感染者權益促進會

「我U=U了，是不是可以停藥？」、「U=U是不是代表痊癒了？」愛滋感染者在穩定服藥、成功抑制病毒後，常陷入認知混淆。7月2日為「台灣U=U Day」，愛滋感染者權益促進會發表《U=U五大迷思》衛教主題，針對常見誤解進行釐清，同時推出改編自真實故事的衛教影片《不分手擂台》，盼破除污名，讓感染者與家屬獲正確理解。

據疾病管制署資料，2024年台灣愛滋防治三個「95指標」已達成「92-96-95」，代表92%感染者知道自己感染、96%已知感染者接受治療、95%接受治療者病毒量成功抑制，防疫成效優於全球平均。U=U（Undetectable＝Untransmittable，測不到病毒＝無法傳染）概念，是近年疾管署防治重點。

然而，台灣愛滋病學會林冠吟說，部分感染者已達U=U，卻仍對治療本質與生活影響存有誤解。

迷思一：測不到病毒，是不是代表變成「陰性」？

迷思二：U=U是否等於痊癒、不需再服藥？

林冠吟指出，U=U意指病毒量低於200 copies/mL，已無傳染力風險，但病毒是被抑制到低到不具傳染力，並非清零消失，驗血檢測抗原抗體仍屬於陽性。若擅自停藥，可能導致病毒反彈，甚至產生抗藥性，影響未來療效。

迷思三：U=U代表可以無套性行為

「病毒量測不到，不等於性行為零風險。」林冠吟說，U=U雖可防止HIV傳染，但不等於免疫其他性病風險，保險套不只是預防HIV病毒，也能預防所有其他性病傳染風險。

迷思四：U=U感染者不能生小孩，會害小孩得HIV？

林冠吟表示，已有相關的醫療流程與藥物使用，讓感染者可以自然懷孕並成功避免母嬰傳染！她以《不分手擂台》中一「小冰」故事為例，男友母親一度質疑「U=U根本是場騙局」而要求分手，誤以為會生下愛滋寶寶。

迷思五：已達U=U，就不用向伴侶揭露HIV感染身分？

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧指出，U=U是醫學實證，我們希望有朝一日HIV也能像其他慢性病一樣，不再被汙名化，也不需隱瞞。今年U=U衛教影片《不分手擂台》，由藝人沈玉琳、陳漢典聯手主持，改編真實故事呈現感染者面對愛情與家人質疑的兩難，影片將在愛滋感染者權益促進會YouTube頻道正式上架。

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