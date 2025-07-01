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子宮內膜反應檢測 有助預防早期流產

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
醫學研究指出，若先測量子宮內膜健康或缺陷的反應跡象，有機會預防早期流產風險。（Photo by freestocks on Unsplash under C.C License）
醫學研究指出，若先測量子宮內膜健康或缺陷的反應跡象，有機會預防早期流產風險。（Photo by freestocks on Unsplash under C.C License）

懷孕流產並非運氣不好，事先檢測子宮內膜能預防早期流產！醫學研究指出，一些有流產史的女性子宮內膜無法成為胚胎植入的支撐部位，若先測量子宮內膜健康或缺陷的反應跡象，有機會預防早期流產風險，因為子宮懷孕需有完整的「蛻膜反應」以提供良好胚胎環境。

預防流產新療法

衛報》報導，華威醫學院、考文垂醫學院及NHS信託基金研究發現，一些有流產史的女性子宮內膜無法成為胚胎植入的支撐部位。對此，研究小組開發了一種診斷測試，以測量子宮內膜健康或缺陷的反應跡象，並可能作為預防早期流產的新療法。

據統計，大約六分之一的妊娠會流產，其大多數發生在懷孕12週之前，而且每次流產都會增加再次流產的風險。科學家指出，若將流產風險追溯到懷孕前子宮內膜問題，可能有助於解釋女性即使擁有健康胚胎、也會反覆流產的原因。

研究小組分析了1300多名女性、約1500份活檢樣本，並發現一種名為「蛻膜反應」的生物學過程，其在有流產史的女性中往往無法正常進行。此外，該過程若沒有完全活化時，就會形成一個不穩定環境，即使允許胚胎植入子宮，卻會增加出血和早期流產的風險。

子宮內膜流產風險

BBC》指出，子宮內膜的作用是接收胚胎，並透過將細胞轉化為不同的支持狀態反應，以幫助其在懷孕期間的身體發育。然而，當這種反應混亂且沒有完全發生時，出血和早期流產的風險便會增加。

華威醫學院研究員穆特表示，這項研究目的是識別可預防的流產，尤其子宮本身可能在懷孕前就有流產風險，因此，發生流產並非只是運氣不好，也不會是隨機現象。

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