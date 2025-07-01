7月1日起到小琉球要注意！搭船要實名制 還有三大保育管制措施

7月1日起到小琉球要注意，搭船到小琉球，要出示個人有效證件。另外，屏東縣府從7月1日起推動三大項保育管制措施，包括蛤板灣潮間帶納管收取觀光保育費每名遊客60元、增設「龍蝦洞核心區」禁止人員進入，將海膽恢復為保育對象。

根據交通部航港局「客船管理規則」增修訂「搭船實名制規範」已修正通過，各家航運公司須落實登船乘客身分核對工作，預訂2025年8月4日正式實施，往返東港、小琉球的航運業者，將從7月1日起開始試行，搭船時，要出示個人的有效證件，像是身分證、健保卡、鄉親卡等，若查驗身分不符，礙於規定恐無法順利登船，將於8月4日正式實施。

另外，屏東縣政府指出，為永續經營自然生態資源、提升保育觀念，縣府從20204年7月1起在杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶收取觀光保育費，但因觀光保育費推動，人潮轉移至免收費的蛤板灣潮間帶，據統計資料顯示去年7到11月進入該區的人數共計2萬8123人，為杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶總進入人數（6344人）443%。

縣府去年委託中山大學研究團隊調查，蛤板灣潮間帶生態結果亦顯示該區底棲生物密度呈現下降的情形。

屏東縣府為維護生態資源，避免過多人潮持續造成蛤板灣潮間帶生態破壞，決定將蛤板灣潮間帶也納入觀光保育費收取範圍，以管制措施減少人潮帶來生態壓力。

縣府表示，為有效養護資源，今年度增設「龍蝦洞核心區」，是繼肚仔坪核心區後，琉球保育區的第2個核心區。核心區禁止所有人員進入（當地居民及研究人員除外），保育對象含所有水產動植物以確保其生態完整度。當核心區的海洋動植物有機會長大繁殖而自然溢散，就能促使周圍潮間帶恢復生物多樣性。