快訊

恭喜！劉雨柔挺8月孕肚和球星胡凱翔今登記結婚

整理包／114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄

台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

聽新聞
0:00 / 0:00

健康婦肚子有點不舒服…掀衣醫驚「超不妙」 轉診已癌症四期

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婦女因為腹部隱隱作痛前往就醫，進一步檢查才發現事態嚴重。示意圖／Ingimage
一名婦女因為腹部隱隱作痛前往就醫，進一步檢查才發現事態嚴重。示意圖／Ingimage

近日，肝膽腸胃專科醫師謝文斌在臉書上分享一則臨床案例，引發網友關注。一位年約50歲的女性因為腹部隱隱作痛，前往社區衛生所就醫。起初她僅表示「肚子悶悶痛痛」，且並未出現明顯的急性不適。醫師原本也以為只是常見的腸胃問題，直到進一步檢查才發現事態嚴重。

這位婦人自述平時身體健康，沒有慢性病，也沒特別做過健康檢查，平常幾乎不看醫生，乍看之下是「健康寶寶」。初診時也是語氣溫和、神色自若，不像有極度疼痛的病症。然而，當醫師請她掀起衣物檢查腹部時，立刻察覺異狀——從肚臍到下腹區域不僅明顯腫大，皮膚也呈一片泛紅帶紫。

醫師立即建議她隔天轉診進行更詳細的檢查，雖然她一開始認為「沒什麼大不了」，但經勸說後還是同意前往，而結果令人震驚。檢查項目包括抽血與超音波檢查，血液腫瘤指標如CA 125、CA15-3和CA 199都明顯異常，特別是CA 125，直接飆高至9260，遠遠超過正常範圍。影像學檢查也發現腹腔與胸腔積水，腹部更布滿腫瘤。

經電腦斷層掃描確認後，醫師診斷為腹部惡性腫瘤，推測可能源自卵巢、子宮或腹膜，且已有遠端轉移，屬於癌症的第四期。

謝醫師回憶，他在數日後前往急診室探視時，輕聲問候：「你還好嗎？」婦人眼眶泛紅，一時說不出話，彷彿被突如其來的事實凍住，最後只低聲自語：「怎麼會這樣？」她原本只覺得腹部不適，以為是小毛病，沒想到幾天內就被診斷為末期癌症。

醫師感慨：「生命，有時真的很殘酷。」

腫瘤 肚子 癌症

延伸閱讀

耳機只聽學生時代的歌…網列4大心態老化徵兆 抖音成世代分水嶺？

醒來就想吐…「每天重複上班」讓她身心俱疲 網供調適法：當玩RPG

年薪百萬VS.自由彈性！他卡在大公司與新創之間 網一面倒：很多人後悔

日本好市多熱狗只要40元 網一看台灣價格氣炸：太坑殺

相關新聞

怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

現代人注重健康，常會以減少碳水的方式減重，然而同樣吃一個麵包，有人會變胖，有的人卻能達到增肌減重的目的，這是為什麼？減重醫師蕭捷健透露，其實澱粉不是敵人，把握3個食用原則能讓它成為身體最強大的燃料，長

全台變烤番薯！19縣市亮高溫橙黃燈 今三峽高溫居冠38.1度

天氣很熱，全台變烤番薯了！新北市三峽測站在中午12時測得38.1度高溫，中央氣象署下午14時33分針對全台19縣市發布高...

小心喝出肥胖！這款咖啡熱量超高 營養師：根本在喝油

隨著健康意識抬頭，越來越多人選擇以咖啡作為提神飲品。營養師鄭玲君在臉書提醒，市售三合一咖啡雖然方便，卻暗藏高熱量陷阱。鄭玲君指出，三合一咖啡中的奶精成分多為氫化植物油與人工香料，不僅不含真正的奶類成分，營養價值低，還會增加熱量攝取。她甚至形容「每天喝一包三合一咖啡，就像每天在喝油」。

暑假到！迎M痘流行高峰期 單周本土增4例 寫下今年新高

M痘（Mpox，舊稱猴痘）上周增4例本土，創今年單周新高，包括北部3例和南部1例，均為30多歲本國籍男性，3例未打過M痘...

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

日本7月5日大地震的預言進入倒數，引起不少民眾擔憂及恐慌。日旅達人林氏璧今（1日）在臉書發文，大膽預測7月5日「最大的新聞」，應該是當天晚上韓團BLACKPINK終於回歸，在韓國高陽市演唱會上發表新歌

平地造林20年期滿輔導計畫啟動 將提供環境維護獎勵金

農業部林業及自然保育署自2002年推動「平地造林計畫」，輔導農民及農企業轉作造林，迄今已營造1萬3492公頃平地森林。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。