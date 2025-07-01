健康婦肚子有點不舒服…掀衣醫驚「超不妙」 轉診已癌症四期

近日，肝膽腸胃專科醫師謝文斌在臉書上分享一則臨床案例，引發網友關注。一位年約50歲的女性因為腹部隱隱作痛，前往社區衛生所就醫。起初她僅表示「肚子悶悶痛痛」，且並未出現明顯的急性不適。醫師原本也以為只是常見的腸胃問題，直到進一步檢查才發現事態嚴重。

這位婦人自述平時身體健康，沒有慢性病，也沒特別做過健康檢查，平常幾乎不看醫生，乍看之下是「健康寶寶」。初診時也是語氣溫和、神色自若，不像有極度疼痛的病症。然而，當醫師請她掀起衣物檢查腹部時，立刻察覺異狀——從肚臍到下腹區域不僅明顯腫大，皮膚也呈一片泛紅帶紫。

醫師立即建議她隔天轉診進行更詳細的檢查，雖然她一開始認為「沒什麼大不了」，但經勸說後還是同意前往，而結果令人震驚。檢查項目包括抽血與超音波檢查，血液腫瘤指標如CA 125、CA15-3和CA 199都明顯異常，特別是CA 125，直接飆高至9260，遠遠超過正常範圍。影像學檢查也發現腹腔與胸腔積水，腹部更布滿腫瘤。

經電腦斷層掃描確認後，醫師診斷為腹部惡性腫瘤，推測可能源自卵巢、子宮或腹膜，且已有遠端轉移，屬於癌症的第四期。

謝醫師回憶，他在數日後前往急診室探視時，輕聲問候：「你還好嗎？」婦人眼眶泛紅，一時說不出話，彷彿被突如其來的事實凍住，最後只低聲自語：「怎麼會這樣？」她原本只覺得腹部不適，以為是小毛病，沒想到幾天內就被診斷為末期癌症。

醫師感慨：「生命，有時真的很殘酷。」