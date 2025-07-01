戴3D眼鏡看立體劇走入歷史 科博館「必可飛劇場」啟用

陪伴觀眾超過30年的國立自然科學博物館立體劇場，過去戴著3D眼鏡、欣賞立體劇場是許多人的童年回憶，今日起正式轉型為「必可飛劇場」，原本播放3D立體電影的形式走入歷史。

國立自然科學博物館的立體劇場在1993年落成，最大的特色，就是透過配戴3D眼鏡，欣賞生動的立體影片，獲得許多民眾喜愛，也是許多家庭來到科博館的「指定行程」。

科博館館長黃文山表示，隨著數位趨勢快速演進，XR、VR等科技展演形式興起，原有空間動線不良、影片來源受限，館方在維持場地設備與票價不變的前提下，重新定位劇場功能與角色，以「必可飛劇場」為新起點，邁向結合創新與永續的新里程。

必可飛劇場重新調整空間設計，除保留館外主要入口，特別增設可從館內展場直接通往劇場的全新動線，觀眾可依指引標示從展覽空間直接進入劇場，節省繞行時間，減少在風雨中移動的不便。