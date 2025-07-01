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戴3D眼鏡看立體劇走入歷史 科博館「必可飛劇場」啟用

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
科博館立體劇場陪伴觀眾超過30年，即日起正式轉型為必可飛劇場，原本播放3D立體電影的形式走入歷史。圖／科博館提供
科博館立體劇場陪伴觀眾超過30年，即日起正式轉型為必可飛劇場，原本播放3D立體電影的形式走入歷史。圖／科博館提供

陪伴觀眾超過30年的國立自然科學博物館立體劇場，過去戴著3D眼鏡、欣賞立體劇場是許多人的童年回憶，今日起正式轉型為「必可飛劇場」，原本播放3D立體電影的形式走入歷史。

國立自然科學博物館的立體劇場在1993年落成，最大的特色，就是透過配戴3D眼鏡，欣賞生動的立體影片，獲得許多民眾喜愛，也是許多家庭來到科博館的「指定行程」。

科博館館長黃文山表示，隨著數位趨勢快速演進，XR、VR等科技展演形式興起，原有空間動線不良、影片來源受限，館方在維持場地設備與票價不變的前提下，重新定位劇場功能與角色，以「必可飛劇場」為新起點，邁向結合創新與永續的新里程。

必可飛劇場重新調整空間設計，除保留館外主要入口，特別增設可從館內展場直接通往劇場的全新動線，觀眾可依指引標示從展覽空間直接進入劇場，節省繞行時間，減少在風雨中移動的不便。

轉型後的「必可飛劇場」首波推出「蠟筆小新」劇場版，獨家放映日本動畫「蠟筆小新：來自外太空的訪客」，片長25分鐘，融合幽默與知識，由大眾熟悉的春日部防衛隊帶領觀眾從地球出發，陪伴遇到麻煩的外星人探索宇宙的適居帶、八大行星與天文新知。

必可飛劇場揭幕式貴賓合影，內部大門入口上方，坐了一個插上翅膀、往下觀望的小豬模型，彷彿在招呼路過的觀眾入場。圖／科博館提供
必可飛劇場揭幕式貴賓合影，內部大門入口上方，坐了一個插上翅膀、往下觀望的小豬模型，彷彿在招呼路過的觀眾入場。圖／科博館提供

觀眾 國立自然科學博物館 劇場

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