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18縣市亮高溫燈號 台北士林37.2度

中央社／ 台北1日電

交通部中央氣象署今天上午發布高溫燈號，大台北等18縣市防攝氏36度以上高溫；截至上午11時，以台北市士林區攝氏37.2度最高。

氣象署發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至上午11時，以台北市士林區37.2度最熱，其次為新北市五股區及彰化縣員林市皆為36.6度。

高溫

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