博客來2025上半年新書榜揭曉 張忠謀自傳奪冠、黃仁勳相關書籍也入榜

2025年上半年閱讀市場在全球政經震盪和AI浪潮推波助瀾下，出現三大關鍵趨勢：「巨人思維」、「世代覺醒」、「漫畫分眾熱賣」。統一超博客來公布「2025上半年新書暢銷榜TOP10」，「張忠謀自傳全集（上下冊）」強勢登頂，包辦新書榜冠軍與季軍；AI霸主黃仁勳傳記也同步躍進榜單，反映讀者對全球政經情勢與關鍵人物的高度關注。

博客來表示，「失控的焦慮世代」聚焦數位時代下年輕世代的精神困境緊追在後奪下第二名，呼應現代社會的集體焦慮，今年入榜數最多仍以漫畫類居冠，表現比去年更為突出，前100名中有30本漫畫作品，年增幅達58%，成為2025年閱讀趨勢中不可忽視的焦點。

博客來表示，今年商業書展現驚人爆發力，TOP10中有4本與企業巨頭相關作品入榜，成為最具指標的閱讀現象，上半年新書榜TOP10最大贏家，無疑是台積電創辦人張忠謀，「張忠謀自傳全集」內容涵蓋其完整職涯與心法，出版即空降冠軍，張忠謀個人的魅力及大眾對台積電高度認同感，推升銷售聲勢。

博客來指出，另一商業巨人黃仁勳相關的作品「黃仁勳傳」、「輝達之道」也分別奪下第五名、第九名，在AI浪潮中一鳴驚人，無疑為「現象級」的最佳代表。