快訊

連岳母都不放過！淫郵差偷拍逾70人還逼簽「性奴契約」 中華郵政：暫停外勤工作

彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

聽新聞
0:00 / 0:00

博客來2025上半年新書榜揭曉 張忠謀自傳奪冠、黃仁勳相關書籍也入榜

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
博客來2025上半年新書榜揭曉，商業巨人、世代覺醒、漫畫稱霸三大閱讀趨勢。圖／博客來提供
博客來2025上半年新書榜揭曉，商業巨人、世代覺醒、漫畫稱霸三大閱讀趨勢。圖／博客來提供

2025年上半年閱讀市場在全球政經震盪和AI浪潮推波助瀾下，出現三大關鍵趨勢：「巨人思維」、「世代覺醒」、「漫畫分眾熱賣」。統一超博客來公布「2025上半年新書暢銷榜TOP10」，「張忠謀自傳全集（上下冊）」強勢登頂，包辦新書榜冠軍與季軍；AI霸主黃仁勳傳記也同步躍進榜單，反映讀者對全球政經情勢與關鍵人物的高度關注。

博客來表示，「失控的焦慮世代」聚焦數位時代下年輕世代的精神困境緊追在後奪下第二名，呼應現代社會的集體焦慮，今年入榜數最多仍以漫畫類居冠，表現比去年更為突出，前100名中有30本漫畫作品，年增幅達58%，成為2025年閱讀趨勢中不可忽視的焦點。

博客來表示，今年商業書展現驚人爆發力，TOP10中有4本與企業巨頭相關作品入榜，成為最具指標的閱讀現象，上半年新書榜TOP10最大贏家，無疑是台積電創辦人張忠謀，「張忠謀自傳全集」內容涵蓋其完整職涯與心法，出版即空降冠軍，張忠謀個人的魅力及大眾對台積電高度認同感，推升銷售聲勢。

博客來指出，另一商業巨人黃仁勳相關的作品「黃仁勳傳」、「輝達之道」也分別奪下第五名、第九名，在AI浪潮中一鳴驚人，無疑為「現象級」的最佳代表。

黃仁勳 張忠謀 台積電 博客來

延伸閱讀

曾讚陸AI人才優秀！黃仁勳攬清大天才任首席科學家、另1人也加入輝達

黃仁勳點名自駕車 亞光、凌陽受惠

AI晶片熱也吹向書市 誠品暢銷榜張忠謀、黃仁勳都上榜

黃仁勳揭祕與緯創合作細節 一季生產24萬台GB200

相關新聞

7月1日起到小琉球要注意！搭船要實名制 還有三大保育管制措施

7月1日起到小琉球要注意，搭船到小琉球，要出示個人有效證件。另外，屏東縣府從7月1日起推動三大項保育管制措施，包括蛤板灣...

博客來2025上半年新書榜揭曉 張忠謀自傳奪冠、黃仁勳相關書籍也入榜

2025年上半年閱讀市場在全球政經震盪和AI浪潮推波助瀾下，出現三大關鍵趨勢：「巨人思維」、「世代覺醒」、「漫畫分眾熱賣...

台美合作 北榮攜陽明交大 建置早產兒生長曲線系統

早產兒照護一直是新生兒醫療領域最具挑戰性的項目之一，其中生長監測是確保早產兒健康發展的關鍵。台北榮總與美國加州凱瑟醫療集...

「測不到病毒＝痊癒？」 愛滋感染者五大迷思一次解答　

「我U=U了，是不是可以停藥？」、「U=U是不是代表痊癒了？」愛滋感染者在穩定服藥、成功抑制病毒後，常陷入認知混淆。7月...

子宮內膜反應檢測 有助預防早期流產

懷孕流產並非運氣不好，事先檢測子宮內膜能預防早期流產

光照可緩解失智？ 學者分享40赫茲研究成果

被閃爍的光一直照，可以改善失智？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。