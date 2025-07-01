台南114年第3例百日咳 病患是第2例同住母親
台南市政府衛生局今天公布，台南出現今年第3例百日咳病例；病患是80多歲女性，且是與第2例同住的母親，昨天確診。
衛生局今天指出，衛生局6月25日公布第2例百日咳病例，病患是24日確診的50多歲女子，6月初發病；第3例則是第2例母親，有慢性病史。
衛生局表示，當時進行疫情調查時，第3例已出現咳嗽症狀，衛生局安排採檢及給予預防性藥物，昨天確診；台南市今年迄今共確診3例百日咳。
衛生局人員說，百日咳由百日咳桿菌感染上呼吸道造成，主要透過飛沫傳播，傳染源多數是成人或年長兒童，常無明顯症狀，卻可能將病菌傳給未完成疫苗接種嬰幼兒；嬰兒一旦感染，較易發生肺炎、呼吸中止、缺氧、癲癇等併發症，甚至可能致命。
衛生局指出，成人若罹患百日咳，可能出現陣發性劇烈咳嗽，影響日常生活，百日咳病人服用抗生素滿5天後就無傳染力，一般預後良好；接種疫苗，則是預防百日咳最有效方法。
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