凌晨一點在病房不只換藥 她撐起病人生命最困難的瞬間

醫院護理師工作辛苦，人力一直流失、短缺，但仍有人堅守崗位，無私的奉獻照顧病人。擔任護理師的蕭亞芝在臉書「我們是四胞胎 全新生活Vlog 」專頁分享照顧一名患者的情形，她為病人換藥、清洗褲子、換床單，雖然這些不是她的工作範圍，但卻做得毫不猶豫，因她希望能做別人不會做的事，把護理專業活成愛的樣子，該文一出獲得廣大的回響，目前已有一萬則留言，4千多次分享。

蕭亞芝說，某個夜班於凌晨一點時，去幫一位男性病人換藥，在走進病房前，病房護理師提醒她，「這個病人態度很差，妳自己小心應對。」當她一走進病房，一股濃烈的傷口惡臭味撲鼻而來，這時病人的床單早已被大量傷口滲出液浸濕，病人就蜷縮在床邊，用棉被蓋住頭睡覺。

這時，她輕聲問他，「你這樣睡，不會不舒服嗎？」由於病人的雙腿嚴重水腫、滲液流不停，雙腿腫脹到褲子幾乎脫不下來。她心裡不禁疑惑，這麼大範圍的傷口，平常是怎麼換藥的？

為了幫病人換藥，蕭亞芝請病人先脫褲子，但病人說，「很難脫！你直接幫我把褲子剪開！」她問：「你還有其他褲子嗎？要不要請家人帶過來？」病人冷淡地說，「沒有！我獨居，沒有家人！」她沉默了一下，沒再多問，只是慢慢幫他把褲子脫下。

接著，她提著那條沾滿滲液的褲子走進浴室，熱水一沖下，整盆水瞬間變成深黃色，味道刺鼻到難以忍受。她強忍著內心的不適，一口氣洗了四次，終於洗乾淨，晾在一旁。「就在那一刻，我突然由衷佩服自己。因為我從事臨床工作這麼多年，從沒幫病人洗過褲子，畢竟，這不是我的工作範圍，但我卻做得毫不猶豫。」

接著，蕭亞芝協助病人慢慢扶著點滴架，走進浴室洗澡。病人問，「你們有清潔用品嗎？」她說，「沒有！你就用清水沖澡。」在病人沖澡時，她幫忙換了乾淨的床單、棉被和枕頭套，「其實這也不是我的工作範圍」。

等病人沖好澡，蕭亞芝請他坐在馬桶上，用整瓶生理食鹽水幫忙仔細清洗大範圍傷口，再一層層覆蓋大棉墊、紗繃包紮。病人望著她胸前的識別證，眼神充滿感激地說：「妳叫蕭小姐嗎？真的很謝謝妳…我衷心祝妳賺大錢！」她笑著回答：「在醫院工作哪有可能賺什麼大錢！」

最後，病人終於乾淨、舒服地躺在病床上，安心入睡。蕭亞芝說，這一切，從協助脫褲、清洗、換床單、換藥，整整花了一個半小時。而她的入院病歷還一大堆沒打呢，她推著換藥車走出病房，笑著對病房護理師說，「我們醫院有沒有年度最佳NP（專科護理師）獎，可以頒給我了」，對方回答，「沒有啦，妳自己頒給妳自己」。

蕭亞芝隔天，一樣又上夜班，護理師一看到她就說，「妳完了啦！這個病人白班拒絕換藥，說一定要等妳來換！」她走進病房，他馬上抱怨：「外助換藥超隨便！」她笑著回答：「我們醫院外助換藥是最專業的！只是白天真的太忙，除了急診、病房，還要支援開刀房，哪有辦法像我半夜這樣慢慢來！你的傷口需要每班換藥，不能只等我！還有，每天都要洗澡，這樣身體才有抵抗力，傷口才會癒合！」

蕭亞芝連續照顧了他三個夜晚。在第三天，她告訴病人，「我明天開始休假了。接下來，不會負責這個病房，你自己要多保重！」病人沉默了一下，低聲說「謝謝妳！」後來，病人從原本嚴重的傷口感染與全身虛弱，逐漸恢復，最後順利出院，這段住院旅程，總算劃下句點。

蕭亞芝說，她也再次明白了一件事，她的人生從不屬於誰，卻能在病人最孤單、最脆弱的時刻，成為他們生命中，一道最溫暖的風景。正是這些微小卻真實的時刻，提醒她，「護理」從來不只是技術與照護，而是用專業與同理，撐起病人生命中最困難的瞬間。

這份「被需要」的價值，正是支持她繼續走在護理臨床路上的力量。然而，現在護理人力一再被壓縮，我們曾經以愛與專業撐起的照護品質，如今已難再被允許存在。她希望能做別人不會做的事，把護理專業活成愛的樣子，最後她也PO出病人請的飲料。