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地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本漫畫家預言大災難是在2025年7月發生，引起民眾恐慌。地震災情示意圖。 圖／ingimage
日本漫畫家預言大災難是在2025年7月發生，引起民眾恐慌。地震災情示意圖。 圖／ingimage

日本7月5日大地震的預言進入倒數，引起不少民眾擔憂及恐慌。日旅達人林氏璧今（1日）在臉書發文，大膽預測7月5日「最大的新聞」，應該是當天晚上韓團BLACKPINK終於回歸，在韓國高陽市演唱會上發表新歌，並強調「不會發生大災難，更不會是世界末日。」

日本漫畫家龍樹諒（Ryo Tatsuki）2021年出版《我所看見的未來》書中提到，今年7月5日將有大災難，太平洋海面出現2條巨龍，隨後引發劇烈地震，預言一出讓不少想赴日旅遊的遊客望之卻步。

林氏璧先前曾闢謠指出，其實龍樹諒根本沒有預言過「7月5日大地震」這件事，只有說大災難是在2025年7月發生。今天林氏璧在臉書發文提到，早上他去上廣播節目，談到龍樹諒的預知夢，他強調自己不是以地科專業來談這個預知夢，只是想釐清事實。

林氏璧透露自己的猜測，7月5日最大的新聞應該是當天晚上韓團BLACKPINK終於回歸，在韓國高陽市演唱會上發表新歌。不會發生大災難，更不會是世界末日。但林氏璧強調，不過即使過了這天，絕不代表一切都沒事了，「龍樹諒說的是整個7月。而就算過了7月，一樣，和日本同在地震帶上的台灣本來就應該有防災的意識，隨時做最壞的打算，最好的準備。」

龍樹諒 林氏璧 日本 地震 BLACKPINK

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