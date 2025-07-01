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環境部：未全面拆除蹲式馬桶 盼提升如廁文化

中央社／ 台北1日電

環境部今天說，網傳所有公廁蹲式馬桶將全面拆除是錯誤說法，未來會逐步增加公廁數量，並將坐、蹲式馬桶比例達3：2，呼籲民眾提升如廁文化，如衛生紙丟馬桶、自己弄髒自己清。

環境部舉辦「如廁體驗你分享 票選標示加碼抽」記者會，邀請民眾參與公廁品質意見回饋與性別友善廁所標示票選，總獎價值達新台幣20萬元。

近期網路上傳出「所有蹲式馬桶將被全面拆除」的說法，環境部環境管理署長顏旭明今天澄清，目前政府沒有計畫要廢棄所有蹲式廁所，蹲式廁所的數量在現階段不會減少。

顏旭明進一步說明，過去內政部營建署（現改為國土署）16年前所定的建築技術規則，當時的公廁馬桶蹲坐比是2：3，現在目標是將坐式與蹲式馬桶的比例提升至3：2，經統計目前坐式馬桶約占53.6%，蹲式馬桶占比約46.4%。

顏旭明強調，目前全國列管約4萬5000座公廁，未來會朝向增加公共廁所的數量，蹲式、坐式馬桶都會增加，並以增加更多坐式馬桶的數量為優先。

顏旭明說，台灣已進入超高齡化社會（超過65歲人口數量大於20%總人口數項），坐式馬桶對於膝關節退化者及行動不便者而言，可降低跌倒風險，更為安全、友善；推動坐式馬桶也是符合國際趨勢，且方便清潔打掃。

顏旭明，環境部盼提升台灣「如廁文化」，在硬體上考量到所有使用者，增加如身體不便者、性別友善的廁所等；也請民眾蹲式廁所方向正確，坐式廁所不蹲在上面，自己弄髒自己清，並尊重、感謝清潔人員等。

另外，顏旭明也再次呼籲「衛生紙丟馬桶」，指老舊建築並非管徑小，而是因長期未清洗而累積排泄物結垢造成阻塞；檢視過去公廁的阻塞原因，從未發生過衛生紙造成阻塞，真正的阻塞物通常是衛生棉、尿布或其他塑膠類異物。

顏旭明強調，若讓下一個使用公廁者看到沾有排洩物的衛生紙是「很落伍的行為」；女廁設置垃圾桶是方便丟棄生理用品，而非衛生紙。

環境部自今年起至民國119年將至少投注新台幣6億元，推動打造特色公廁至少30座，每座最高補助2000萬元，截至目前已有75個案件申請，初步初審入選25座，仍在評選階段；期許讓廁所不再是髒亂惡臭的地方，而是讓民眾願意安全、舒適、有尊嚴地使用。

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