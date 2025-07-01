客家幣挨轟年齡歧視 網友：不能抽獎的不是雜質吧？ 客委會回應了

客家委員會推出1000元「客家幣」，今天起開放18至49歲青壯年登記抽籤，引起爭議。網友湧入「客家委員會 Hakka Affairs Council」臉書粉專表達不滿，質疑年齡歧視。對此，客委會表示，會在政策上鼓勵50歲以上的民眾多參加客語能力認證，來領取客家幣。

客委會希望透過客家幣，鼓勵大眾走入客庄商店，甚至能以客語溝通消費，讓客語真正落實於日常生活中。客語家庭成員、114年通過客語認證者不用登記，7月起掛號寄送紙本客家幣QR Code，18至49歲民眾今天起至30日，至合作金融、電支機構數位錢包登記抽籤，前5天依身分證尾數分流登記，中籤者8月起至明年6月30日，可在全台11個縣市、70個客庄「𠊎講客」合作店家使用。

不過，有資格抽籤者限制18至49歲民眾，網友留言，「我爸媽是客家人，我會說2種客語、但超過50歲，被歧視」、「好奇怪喔，之前都沒有歧視高齡長者，這次卻是直接排除該族群，真心搞不懂客委會是怎麼操作」、「申請有年齡限制，根本就是歧視老人」、「全民運動，應該不要限制年齡吧」。

也有網友表示，「為什麼要限制年齡歧視視高齡長者和18歲以下的兒童青少年，為什麼被排除，不是要推廣客語嗎」、「要推廣客語，辦活動竟然還要年齡限制」、「1是年齡歧視，2客家庄不必歡迎年紀大的遊客，了解了」、「說沒有年齡「歧視」，實在很難服眾，既然是推廣客語，就不應該設限年齡的差別待遇」、「不能抽獎的應該不是雜質吧」、「以前考的都虧了」。

對此，客委會表示，本次客家幣推動的政策目標是藉由提供一個使用客語的環境，讓使用客家幣的民眾有機會實境接觸客家、體驗客家。故參酌105年及110年語言基礎資料調查研究，顯示18到49歲民眾客語聽說能力相較其他年齡族群須提升，除可透過參加客語能力認證提升外，特針對該區間年齡者增加走進客庄、學習客語及客家文化的機會。客委會在有限資源中，期望將推動客語、鼓勵講客的年齡族群最大化，希冀能在政策上發揮最佳效益。

客委會表示，客家幣領取資格為「已獲表揚的客語家庭成員」、「2025年通過客語能力認證者」或「18至49歲本國籍民眾」三大族群；經統計，現有客語家庭成員年齡區間多於50歲以上，已有一定比例鼓勵此年齡層的民眾到客庄使用客家幣。另考量本會已於「客語能力認證者」部分，致力推動19歲以下考生免收報名費，鼓勵細人仔學習客語，現19歲以下民眾也為本會推動客語自幼扎根之主要族群，因此接觸客語比例亦占多數。