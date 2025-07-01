公廁衛生紙丟垃圾桶比率仍高 環境部：丟馬桶不會阻塞

我國推動「衛生紙丟馬桶」政策已近10年，但根據環境部近幾年統計顯示，近3年國人如廁衛生紙丟垃圾桶的比率超過6成，政策推動成效有待加強。環境部今表示，民眾選擇丟垃圾桶是因為過去馬桶阻塞的經驗所致，但馬桶阻塞都是因為投入其他物品所致，並沒有發生過投入衛生紙導致馬桶阻塞的案例。

根據環境部的公廁民眾滿意度問卷調查顯示，2022年有55.1%民眾習慣衛生紙丟垃圾桶；2023年提高到59.9%，2024年更攀升到62.1%，顯示國人如廁習慣未有改善反開倒車，衛生紙丟馬桶政策推動近10年，成效也備受質疑。

環境部環境管理署長顏旭明表示，衛生紙丟馬桶因為是如廁文化，因此不會強制開罰，大家選擇丟垃圾桶可能是過去馬桶阻塞的經驗，但其實過去從來沒有發生過因為衛生紙導致馬桶阻塞的案例，會阻塞都是因為丟了如衛生棉；濕紙巾等不該投入馬桶的東西，說是衛生紙阻塞是絕對錯誤的。

顏旭明說，從日據時期到現在，馬桶的排水管管徑為4英吋（約10公分），只要東西過得去就不會塞住，有些老舊建築會阻塞是因為長久沒有清理排水管，導致糞便等長期累積的結構性阻塞。

顏旭明說，了解民眾的質疑和不放心，但這件事必須以科學來看待，民眾也不該把排泄物丟馬桶讓下位使用者看見，衛生紙丟垃圾桶帶來病菌的感染和視覺的汙染，是很不好的習慣。