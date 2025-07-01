網路爆紅！杜拜VIGO含餡巧克力 遭驗出餡料防腐劑超標

衛福部食藥署今最新公布邊境抽驗結果，共檢出6件不符規定產品。其中在網路爆紅的杜拜含餡巧克力，其為阿拉伯聯合大公國出口的「含餡巧克力（VIGO KUNAFA CHOCOLATE）」檢出防腐劑去水醋酸含量不符規定，及法國出口的「芥末醬（MAILLE MUST DIJON）」檢出漂白劑二氧化硫不符規定等，不符合商品均依「食安法」規定退運或銷毀，其中自法國出口的芥末醬於3年內檢出3件不符規定，即起於邊境提高為逐100%抽驗。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，由「徒水有限公司」進口的阿拉伯聯合大公國「含餡巧克力(VIGO KUNAFA CHOCOLATE)」檢出防腐劑去水醋酸0.05g／kg，主因是該產品成分含添加去水醋酸的「無鹽奶油」，依業者提供原料成分比例換算後其「無鹽奶油」成分的去水醋酸的含量為1.7g／kg，已超過相關標準0.5 g／kg，因此判定違規。

鄭維智說，邊境檢驗將針對「徒水有限公司」也由一般抽批查驗的2%至10%，調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

鄭維智說，由「河洛企業股份有限公司」自法國進口的「芥末醬（MAILLE MUST DIJON）」檢出漂白劑二氧化硫0.11g／kg，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」應為0.030g／kg以下，不符合「食安法」規定，該芥末醬總件數為504件，共435.96公斤，因芥末醬於3年內檢出3件不符規定，含今天公布的不符規定產品，即起針對進口商於邊境提高為逐批抽驗。