未來1周酷熱 周五水氣增仍飆高溫 氣象署曝莢狀雲成因

未來1周晴朗炎熱，中央氣象署預報員簡任技正伍婉華表示，有午後雷陣雨的天氣型態，不過，隨著大氣每天狀況不一樣，每天午後雷陣雨的區域也會有些不同。

伍婉華表示，從台灣到西太平洋晴朗無雲區域，就是太平洋高壓影響的勢力範圍，目前台灣在太平洋高壓的西南緣。另外，從南邊海面，南海到菲律賓東方海面，適合熱帶系統發展及形成；未來會有什麼樣強度的熱帶系統發展，形成以後會怎麼移動、對台灣造成什麼影響，氣象署持續觀察。

這兩三天受到太平洋高壓附近的天氣型態影響，所以晴朗穩定又炎熱，伍婉華表示，而周五開始，太平洋高壓向北減弱，即南邊海面上水氣可能影響台灣天氣，受它影響之下，午後雷陣雨狀況會比較多一些些。

未來1周高溫炎熱，伍婉華表示，今天、明天西半部高溫36、37度左右，金門35度，其他各地33、34度左右。甚至周五以後，南邊水氣影響，午後雷陣雨增多，各地天氣還是很熱。大台北盆地、中南部內陸地區、花東縱谷很容易出現高溫，尤其36度以上高溫。

氣象署已發布高溫資訊，伍婉華表示，今天在大台北、桃園、台中以南到屏東，包括南投、花蓮、金門，為黃色燈號的高溫提醒；其中，有部分區域是橙色燈號提醒，即連續3天36度以上高溫，在台北市北投、士林、中山、松山、內湖區，新北市則是新店、新莊、淡水蘆洲，以及彰化花壇、員林等。

降雨型態方面，伍婉華表示，今天、明天太平洋高壓勢力比較強，午後雷陣雨區域稍微少一點，尤其今天。今天到周四大部分地區是晴朗天氣，只有台東和恆春半島有零星短暫降雨機率；中午以後，新竹以南地區和其他各地山區會下午後雷陣雨。

伍婉華表示，今天午後雷陣雨區域比較零星，明天、周四午後雷陣雨的區域就比較多一些些了。周五開始，太平洋高壓向北離開，台灣受到南方水氣影響，南部地區、澎湖、金門轉為整天斷斷續續零星短暫降雨機率，其他各地可見陽光。但是中午以後，新竹以南地區、東半部山區會有午後雷陣雨。

她說，周日到下周一，午後雷陣雨的區域又多了一些些。預估隨著風向調整，周六到下周一甚至之後幾天，清晨中南部有零星短暫降雨機率，其他地區多雲到晴；中午以後大台北、東北部、東部地區有午後雷陣雨。