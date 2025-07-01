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迎暑假旅遊旺季高鐵今起常態增班 增停雲嘉南站

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣高鐵今起再增班，每周總班次達1128班，逢暑假旅遊旺季，搭高鐵出遊更方便。記者魯永明／攝影
台灣高鐵今起再增班，每周總班次達1128班，逢暑假旅遊旺季，搭高鐵出遊更方便。記者魯永明／攝影

高鐵快捷大眾運輸工具，讓台灣成為1日生活圈，每逢周五、假日常一位難求，對南部旅客不便，經多位立委爭取，台灣高鐵今起再增班，每周總班次達1128班，逢暑假旅遊旺季，搭高鐵出遊更方便。

高鐵公司宣布，今天起每周常態性增開25班次列車（南下17班、北上8班），本次增班後總計每周將提供1128班次的旅運服務，以更加充足運能服務旅客。立委王美惠說，今天起高鐵常態增班25班次，其中停靠嘉義站就有14班。高鐵班次更密集，讓鄉親們返嘉、出差、旅遊都更方便。

高鐵持續觀察運量變化，適時進行班次調整，2024年2度進行常態性增班，每周總班次由1039班次增至1103班；4月14日起實施短期增班，每周增開17班次，經觀察期間旅客搭乘狀況並通盤考量後，決定自今天起將全數班次納入常態時刻表，另再增開8班次。今天常態增班後，每周總班次數由1103班增加至1128班。

今天起再增開的8班次列車，主要集中周五及周日，加強服務返鄉及出遊旅客。另為方便台中以北、短程旅客快速往返目的地，特別在周日增開南下1533車次（下午2時25分南港發車），以及北上1534車次（下午1時零4分台中發車），皆為行駛南港-台中區間列車。

針對台中以南旅運需求，這次常態性增班也特別在每周增開5班次（南下3班，北上2班），皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站的列車，高鐵公司請旅客行程確定後，早完成訂位、購票，確保行程順暢。

旅客可透過高鐵各站外售票通路，如「T -EX行動購票」App、網路訂票系統及高鐵合作便利商店等，預訂發車前29天內（含乘車當日）車票；若去、回程日期跨越周五及周六，至多可預訂4周後至周日車票。

台灣高鐵今起再增班，每周總班次達1128班，逢暑假旅遊旺季，搭高鐵出遊更方便。記者魯永明／攝影
台灣高鐵今起再增班，每周總班次達1128班，逢暑假旅遊旺季，搭高鐵出遊更方便。記者魯永明／攝影

高鐵 行程 班次

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