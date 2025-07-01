快訊

小確幸！今年5-12月期每期雲端發票500元獎 增開70萬組

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

航港局首辦海運航安宣導 8月4日起搭客船全面實名制

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為提升全民海上活動安全意識及推廣海運安全政策，交通部航港局1日舉辦「2025海運安全季」啟動記者會，航港局長葉協隆指出，今年7月到8月分別聚焦在「客船」、「遊艇」及「浮具」3個不同主題，推廣正確航安觀念。此外，在今年8月4日起，搭乘客船也開始實施實名制

葉協隆指出，台灣四面環海，海上交通不僅是我們日常生活的一部分，更是重要的觀光與產業運輸途徑。隨著夏天的到來，民眾從事海上活動的機會大幅增加，無論是搭乘客船出遊、駕駛遊艇欣賞海景，或是使用各式浮具親水嬉戲，海上的各種活動越來越多元，海上安全的重要性更加不容忽視。

葉協隆也提到，其實自2020年海事事故221件至2024年已降至170件；在港區事故則從2020年的95件將至2024年的42件，從這些數據來看可明顯看出已有明顯下降，至於為何要宣導海上安全，最主要還是近年的海上娛樂活動越來越多，在台灣本島離島航線共計24條，年客運量561萬人次來看每年從事水上活動的國人還是相當多。

葉協隆提醒，希望能透過本次宣導活動，希望每位參與海上活動的人，不僅能知道航港局推動的各項安全政策與知識，更能正確判斷何為具有風險的行為、具備辨識船舶分類的能力、能主動採取必要的安全行動，我們期待讓海上活動不只是好玩、有趣，也讓「開船搭船多注意 快樂平安出航去」這句標語(Slogan)轉化為每位國人在親近海洋的同時，也能牢記於心的行動準則

航港局表示，今日首度辦理全國性海運航安宣導活動，主要分為3個宣導主題，客船及載客小船著重推廣乘客搭船時的安全注意事項，遊艇強調如何正確辨識遊艇類型，浮具聚焦於浮具及個人定位無線電示標（PLB）之登錄，並製作一系列海報、摺頁、懶人包與短影音等，透過各大交通場站、媒體及公私部門等管道推播，藉由簡明清楚的資訊傳達，讓民眾於旅途或日常生活中都能輕鬆接收最新且正確的航安資訊。

航港局強調，面對夏季水域活動高峰，期望能透過本次的宣導活動提升全民對於航安知識與政策的認識，實踐「開船搭船多注意，快樂平安出航去」之核心理念；未來該局將持續精進各項航安規範與政策，保障人民的海上安全與權益，使所有民眾都能渡過一個快樂又安全的夏日時光。

遊艇 航港局 實名制 乘客

延伸閱讀

王忠銘率隊登輪視察 台馬之星檢修進入最後階段

交通船「台馬之星」故障檢修中 29日由「南北之星」替代

經部將釋出兩岸航道供3-3期風電開發 航港局回應了

中油「通運號」撞離岸堤破洞 運安會提14建議、引水人遭記警告

相關新聞

客家幣挨轟年齡歧視 網友：不能抽獎的不是雜質吧？ 客委會回應了

客家委員會推出1000元「客家幣」，今天起開放18至49歲青壯年登記抽籤，引起爭議。網友湧入「客家委員會 Hakka A...

小確幸！今年5-12月期每期雲端發票500元獎 增開70萬組

財政部賦稅署1日宣布，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組，也就是每期雲端發票專屬獎開獎總組數將...

迎暑假旅遊旺季高鐵今起常態增班 增停雲嘉南站

高鐵快捷大眾運輸工具，讓台灣成為1日生活圈，每逢周五、假日常一位難求，對南部旅客不便，經多位立委爭取，台灣高鐵今起再增班...

7月5日「2條巨龍飛撲」釀大地震？專家揭真身：這時間到日本

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）過去曾預言7月5日將發生大地震，日本右側海面將出現「兩條巨龍」造成劇烈地震，並引發40公尺高的海嘯衝擊周邊陸地。由於她過去曾準確預言英國黛安娜王妃逝世和311大地震，讓不少人

網路爆紅！杜拜VIGO含餡巧克力 遭驗出餡料防腐劑超標

衛福部食藥署今最新公布邊境抽驗結果，共檢出6件不符規定產品。其中在網路爆紅的杜拜含餡巧克力，其為阿拉伯聯合大公國出口的「...

公廁衛生紙丟垃圾桶比率仍高 環境部：丟馬桶不會阻塞

我國推動「衛生紙丟馬桶」政策已近10年，但根據環境部近幾年統計顯示，近3年國人如廁衛生紙丟垃圾桶的比率超過6成，政策推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。