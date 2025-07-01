航港局首辦海運航安宣導 8月4日起搭客船全面實名制

為提升全民海上活動安全意識及推廣海運安全政策，交通部航港局1日舉辦「2025海運安全季」啟動記者會，航港局長葉協隆指出，今年7月到8月分別聚焦在「客船」、「遊艇」及「浮具」3個不同主題，推廣正確航安觀念。此外，在今年8月4日起，搭乘客船也開始實施實名制。

葉協隆指出，台灣四面環海，海上交通不僅是我們日常生活的一部分，更是重要的觀光與產業運輸途徑。隨著夏天的到來，民眾從事海上活動的機會大幅增加，無論是搭乘客船出遊、駕駛遊艇欣賞海景，或是使用各式浮具親水嬉戲，海上的各種活動越來越多元，海上安全的重要性更加不容忽視。

葉協隆也提到，其實自2020年海事事故221件至2024年已降至170件；在港區事故則從2020年的95件將至2024年的42件，從這些數據來看可明顯看出已有明顯下降，至於為何要宣導海上安全，最主要還是近年的海上娛樂活動越來越多，在台灣本島離島航線共計24條，年客運量561萬人次來看每年從事水上活動的國人還是相當多。

葉協隆提醒，希望能透過本次宣導活動，希望每位參與海上活動的人，不僅能知道航港局推動的各項安全政策與知識，更能正確判斷何為具有風險的行為、具備辨識船舶分類的能力、能主動採取必要的安全行動，我們期待讓海上活動不只是好玩、有趣，也讓「開船搭船多注意 快樂平安出航去」這句標語(Slogan)轉化為每位國人在親近海洋的同時，也能牢記於心的行動準則

航港局表示，今日首度辦理全國性海運航安宣導活動，主要分為3個宣導主題，客船及載客小船著重推廣乘客搭船時的安全注意事項，遊艇強調如何正確辨識遊艇類型，浮具聚焦於浮具及個人定位無線電示標（PLB）之登錄，並製作一系列海報、摺頁、懶人包與短影音等，透過各大交通場站、媒體及公私部門等管道推播，藉由簡明清楚的資訊傳達，讓民眾於旅途或日常生活中都能輕鬆接收最新且正確的航安資訊。

航港局強調，面對夏季水域活動高峰，期望能透過本次的宣導活動提升全民對於航安知識與政策的認識，實踐「開船搭船多注意，快樂平安出航去」之核心理念；未來該局將持續精進各項航安規範與政策，保障人民的海上安全與權益，使所有民眾都能渡過一個快樂又安全的夏日時光。