7月5日「2條巨龍飛撲」釀大地震？專家揭真身：這時間到日本

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）過去曾預言7月5日將發生大地震，日本右側海面將出現「兩條巨龍」造成劇烈地震，並引發40公尺高的海嘯衝擊周邊陸地。由於她過去曾準確預言英國黛安娜王妃逝世和311大地震，讓不少人對7月5日預言慎重看待，近日鹿兒島的吐噶喇群島10天狂震650次更引起部分人士恐慌。不過，地震專家郭鎧紋卻表示，龍樹諒所夢的2條巨龍應該是「海底死火山」，且1億年後才會抵達日本。

據《TVBS》、《三立新聞網》報導，郭鎧紋表示，龍樹諒所言「撲向日本的2條巨龍」，一條應該是指夏威夷附近形狀似龍的中太平洋山脈，一條則是日本東方外海的2個海底高原「沙茨基隆起」、「赫斯海隆」，2者組合後外型也接近龍形，然而這3座「海底死火山」已離開熱點，不會噴發也不會引起地震。

他說明，雖然未來板塊會帶動3座火山接近日本，但也是「1億年以後的事了」，因此民眾無需太過擔憂。

郭鎧紋23日時也指出，比較需要注意的還是南海海槽與琉球海溝，尤其琉球海溝可能引發規模9.0地震。需特別注意的是，未來若發生大地震，琉球海溝與沖繩海槽「等同2條高速公路」將海嘯波引到台灣，其中宜蘭沿海海水因深度淺，堆高形成海嘯的風險較大。