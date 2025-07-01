柏林愛樂12把大提琴7月來台 難忘高雄樂迷熱情

來自柏林愛樂的「柏林愛樂12把大提琴」2025年亞洲巡演7月登台，大提琴家張正傑表示，柏林愛樂12把大提琴難忘過去戶外實況轉播時高雄樂迷的熱情，今年和大家相約衛武營音樂廳見。

張正傑接受媒體訪問時表示，2010年當衛武營煙塵飛揚，連地基都看不見時，時任籌備處主任林朝號就希望開始培養觀眾，於是邀請柏林愛樂12把大提琴南下戶外演出，「當時聚集樂迷超過1萬人，團員驚奇不已；高雄戶外場熱到每個團員帶著毛巾上場演奏，揮汗如雨，他們也跟大家一樣期待衛武營誕生」。

根據弦外之音提供的新聞資料，「柏林愛樂12把大提琴」的成軍，源於1972年在奧地利廣播的一次錄音，因極致演奏技巧大受歡迎，音樂家們決定組團，就在成團後的第1場音樂會演出中，指揮家卡拉揚（Herbert von Karajan）在觀眾席大為驚艷，親自授予柏林愛樂管弦樂團的冠名許可，至今超過50年。

這次訪台，樂團已有世代交替，這次訪台也將看到嶄新組合，26歲的毛瑞茲・胡梅爾（Moritz Huemer，又譯：莫里茨・胡梅爾）來自列支敦士登公國，從小因為姑姑是大提琴老師，開始對這個樂器既能發出高音優美的旋律，又有低音厚重的音響而著迷，立下成為柏林愛樂一員，這個願望在2025年實現。

張正傑表示，這次音樂會將展現經典樂作，包括來自巴西作曲家維拉-羅伯斯（Villa-Lobos）的「巴西的巴赫」，以及捷克作曲家德沃札克（Dvořák）的「斯拉夫舞曲」等。

樂團最擅長的跨界演出，則將帶來法國香頌「玫瑰人生」、電影配樂「鐵達尼號」與「虎豹小霸王」，也有跨界於古典與流行之間的「德沃札克在搖擺」、充滿熱帶風情的「巴薩諾瓦風格的12把大提琴」等。

「柏林愛樂12把大提琴」將於7月14日在台北國家音樂廳，15日在台中國家歌劇院，16日在高雄衛武營音樂廳演出。