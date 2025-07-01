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水果減產價格高漲 進口水果可調節供需

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對近日芒果、鳳梨、芭樂等水果價格大漲，學者李武忠呼籲政府考慮進口水果調節供需與價格。（中央社示意圖）
針對近日芒果、鳳梨、芭樂等水果價格大漲，學者李武忠呼籲政府考慮進口水果調節供需與價格。（中央社示意圖）

水果因氣候減產導致價格大漲，政府應該進口水果調節供需，否則高價水果對消費者不公平！」農漁經學者李武忠針對近日香蕉、鳳梨與芒果等水果價格大漲分析，適當進口水果不僅可調節市場供需，穩定價量，也是發展所需，甚至可以成為增進區域經貿合作的利器。他以中國為例說，中國很多水果就是進口，加上本土也有產，讓價格相當實惠。

水果價格難下降

近月來香蕉、芒果、芭樂、鳳梨等水果受到異常氣候影響產量銳減，導致價格高漲。以香蕉為例，2月每公斤批發價飆升至123.7元、愛文芒果每公斤126.4元，金鑽鳳梨則是每公斤批發價32.7元。雖然產地價有下降，但零售通路價格仍回不去，因為還有運輸、店租與人力等成本也跟著上漲，讓水果價格難壓低。

對此，農漁經學者李武忠分析說，主管部門為顧及果農收益，遲遲未自國外進口來增加供給量，進而平穩價格，對消費者並不公平。

他指出，其實農產品進口並不可怕，適當進口不僅可調節市場供需，穩定價量，也是發展所需，甚至可以成為增進區域經貿合作的利器，例如中國透過RCEP就從泰國與越南進口許多鮮榴槤

中國進口水果發達

李武忠說，大量進口後，中國的榴槤市售價格卻暴跌，比去年低40%，包括藍莓等高級水果價格都下降，每斤100多元人民幣腰斬至50元左右；且中國與東協的自貿區3.0實施後，泰國榴槤的農藥殘留標準無需重複檢測，成本直降15%，馬來西亞的冷凍榴槤肉、越南龍眼乾也加速進入中國市場。

根據統計，中國大陸是全球最大的水果生產以及進口國，主要進口種類為榴槤、櫻桃、香蕉、山竹和奇異果，例如櫻桃主要來自智利，藍莓主要來自秘魯，奇異果主要來自紐西蘭，榴槤主要來自泰國，酪梨主要來自墨西哥等等。但因為進口數量大增，加上國產水果大量進入市場，讓許多高價水果更便宜，消費者能更無負擔的享用。

「透過最適的進口產品與本土產品消費量配比，達到進口果農，當地果農和消費者三贏。」李武忠說，甚至可透過允許進口來增強國與國經貿關係，相關策略值得政府深思。

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