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為何他犯錯也「絕不道歉」？專家揭這類人嘴硬原因：內心有5糾結

聯合新聞網／ 綜合報導
為什麼有人會絕不道歉？專家點出幾種可能原因。情境示意圖。 圖／Ingimage
為什麼有人會絕不道歉？專家點出幾種可能原因。情境示意圖。 圖／Ingimage

你是否也遇過那種「打死不道歉」的人呢？明明只要一句「對不起」就能化解的場面，對方卻選擇沉默或強詞奪理，讓人滿腹問號。根據日媒「LASISA」中職能治療師Kanade Kaede近日的分享，便揭開他們不願低頭的內在糾結。

首先，有些人將「道歉」視為輸的一方。他們深信「認錯＝示弱」，會傷害多年來辛苦建立的形象與地位，因此寧願反駁、辯解，也不願開口認錯。這類人多半自尊心強，把「輸不得」當成人際關係的原則。第二種常見情況，是把錯誤推給別人的習慣性防衛。當內心害怕被責備，或無法承擔失敗時，人容易本能的把責任外推，甚至連「我可能也有錯」這個念頭都不會浮現，自然也不會覺得需要道歉。

第三點則與過往經驗有關。曾經因犯錯而遭到羞辱或嚴厲指責的人，可能在潛意識中將「道歉」與「再次受傷」畫上等號，久而久之養成拒絕低頭的防衛反應。第四種情況是過度防衛自我形象。有些人無法接受自己「有錯」，道歉等於打破內心的自我定位，即使知道理虧，也會用沉默或轉移話題來逃避。

最後，有些人其實沒有惡意，只是缺乏對他人情緒不敏感，無法察覺自己的言行造成困擾，自然也不會意識到該道歉。專家提醒，道歉不是輸贏問題，而是人際修復的契機。一句誠實的「對不起」，可能是翻轉關係、建立信任最有效的第一步。

失敗 情緒 治療師 潛意識

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