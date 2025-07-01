快訊

能不能打牠、為什麼總往人身上飛？看到「蟑螂出沒」必做4件事

獨／檢調發動北中南東全台大搜索 藍轟：救大罷免？

彭振聲開庭前疑接獲家人噩耗 哭號「檢察官怎麼那麼可惡？」急送醫

大腸癌年輕化…別只靠檢查！醫曝「這樣吃」能殺癌細胞

聯合新聞網／ 綜合報導
大腸癌已不再是老年人的專利，愈來愈多年輕族群被診斷罹患，且往往發現時已屬晚期。示意圖／聯合報系資料照片
大腸癌已不再是老年人的專利，愈來愈多年輕族群被診斷罹患，且往往發現時已屬晚期。示意圖／聯合報系資料照片

近年罹患大腸癌的年齡層明顯下降，腸胃科醫師陳保中指出，門診中已有不少三十幾歲的年輕人確診，部分患者甚至沒有明顯症狀，僅感到腹脹、排便不順或偶爾出現血便，初期還以為只是痔瘡，直到接受檢查才發現已是大腸癌。

陳保中在臉書發文提醒，大腸癌不會因為年輕或沒有家族史就自動避開，反而是與日常飲食、活動量及腸道健康息息相關。由於早期幾乎無症狀，等到察覺異狀往往已是中晚期，因此「沒出事」時就主動檢查，才是真正有效的預防方式。

根據衛福部表示，114年起擴大篩檢對象至45-74歲民眾及40-44歲具家族病史者，可每2年1次免費糞便潛血檢查。若結果異常，再進一步安排大腸鏡檢查並及早切除息肉，可大幅降低癌變風險。醫師強調，年輕不是不做檢查的藉口，而是還來得及的幸運。

陳保中表示，除了定期檢查，飲食也是預防大腸癌的重要一環。《美國臨床營養學期刊》回顧研究指出，每日攝取超過25克膳食纖維，可使大腸癌風險降低超過22%。此外，槲皮素具有潛在的抗發炎與抗癌效果，常見於葡萄、洋蔥、花椰菜、藍莓等天然蔬果中。醫師提醒，從飲食與生活習慣著手，是守護腸道健康的關鍵。

大腸癌

延伸閱讀

大腸癌不再是老人病？醫曝：出現「2症狀」年輕人要小心

超市超常見！日權威醫列10大抗癌食材 警告：吃錯腸癌風險飆升70％

台灣早發性大腸癌竟居亞太之冠 超過日韓！ 國40-49歲大腸癌個案數量上升1.5倍以上 年輕罹大腸癌機率大增 研究：天天喝優酪乳降26％罹癌風險

癌細胞才變小！陳文茜「突出現敗血症」緊急手術曝最新病況

相關新聞

台北天空現奇景！超大幽浮雲如「迷你颱風」 天氣粉專給答案了

北市天空昨天傍晚出現奇特天象，天空出現一片巨型雲朵，不少民眾看到紛紛拍下照片，更有錄製縮時影片民眾表示，超像迷你颱風，更...

大腸癌年輕化…別只靠檢查！醫曝「這樣吃」能殺癌細胞

近年罹患大腸癌的年齡層明顯下降，腸胃科醫師陳保中指出，門診中已有不少三十幾歲的年輕人確診，部分患者甚至沒有明顯症狀，僅感到腹脹、排便不順或偶爾出現血便，初期還以為只是痔瘡，直到接受檢查才發現已是大腸癌。

今起5天酷熱飆38度高溫！不排除雙颱生成 專家指下周天氣關注它的發展

本周天氣持續高溫炎熱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到周五太平洋高壓勢力持續偏強...

水果減產價格高漲 進口水果可調節供需

水果因氣候減產導致價格大漲，政府應該進口水果調節供需，否則高價水果對消費者不公平！

整理包／1000元客家幣7月登記！看懂領取資格、時間、流程 加碼先搶先贏

政府發錢了！為推動客家文化發展，客委會宣布7月起發放28萬份面額1000元的客家幣，提供18歲至49歲、符合資格的民眾領取。誰符合資格、該如何申請、何時開始登記、領取後又該如何使用？《聯合新聞網》整理

未來1周酷暑 賈新興：大台北恐異常高溫 今起至15日環境有利颱風生成

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。