大腸癌年輕化…別只靠檢查！醫曝「這樣吃」能殺癌細胞

近年罹患大腸癌的年齡層明顯下降，腸胃科醫師陳保中指出，門診中已有不少三十幾歲的年輕人確診，部分患者甚至沒有明顯症狀，僅感到腹脹、排便不順或偶爾出現血便，初期還以為只是痔瘡，直到接受檢查才發現已是大腸癌。

陳保中在臉書發文提醒，大腸癌不會因為年輕或沒有家族史就自動避開，反而是與日常飲食、活動量及腸道健康息息相關。由於早期幾乎無症狀，等到察覺異狀往往已是中晚期，因此「沒出事」時就主動檢查，才是真正有效的預防方式。

根據衛福部表示，114年起擴大篩檢對象至45-74歲民眾及40-44歲具家族病史者，可每2年1次免費糞便潛血檢查。若結果異常，再進一步安排大腸鏡檢查並及早切除息肉，可大幅降低癌變風險。醫師強調，年輕不是不做檢查的藉口，而是還來得及的幸運。

陳保中表示，除了定期檢查，飲食也是預防大腸癌的重要一環。《美國臨床營養學期刊》回顧研究指出，每日攝取超過25克膳食纖維，可使大腸癌風險降低超過22%。此外，槲皮素具有潛在的抗發炎與抗癌效果，常見於葡萄、洋蔥、花椰菜、藍莓等天然蔬果中。醫師提醒，從飲食與生活習慣著手，是守護腸道健康的關鍵。