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台北天空現奇景！超大幽浮雲如「迷你颱風」 天氣粉專給答案了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市天空昨天傍晚出現奇特天象，天空出現一片巨型雲朵，不少民眾看到紛紛拍下照片。記者陳俊智／攝影
北市天空昨天傍晚出現奇特天象，天空出現一片巨型雲朵，不少民眾看到紛紛拍下照片。記者陳俊智／攝影

北市天空昨天傍晚出現奇特天象，天空出現一片巨型雲朵，不少民眾看到紛紛拍下照片，更有錄製縮時影片民眾表示，超像迷你颱風，更直呼是「飛碟雲」、「幽浮雲」，北市天文館也都分享這樣奇景，天氣粉專則解釋是情景為「莢狀雲」，在高空西南風強盛就有機會看見。

台北市昨天下午天空突然出現一朵巨大的雲，因為形狀相當特殊，就連台北天文館臉書粉專說，「經過我們判斷這個是一朵雲，並不是幽浮也不是外星人。反正今天也不是7月5號嘛（開玩笑）。」貼文一出也有不少網友拍下這一幕分享，包含在各地拍到情景，甚至有人笑稱「孫悟空在上面」、「就是宇宙飛船」引起大量討論。

也有外國網友拍下15分鐘縮時影片，直呼感覺有點像超迷你颱風，而氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也下方留言表示，此類現象叫「莢狀雲」，是因為台灣在太平洋高氣壓邊緣，大氣穩定又吹很強東南風，氣流順著東南風撞上雪山山脈之後，會上下擺動，其中上升的部分，就會形成「莢狀雲」了。

中央氣象署也曾解釋，當高空西南風強盛時，就有機會出現這種外型特別的雲，「莢狀雲」中央厚、週邊薄，呈現凸透鏡的形狀，有時會一層層地疊在一起，由於外型像豆莢，故名為「莢狀雲」，但形狀有時像飛碟、有人也叫他「飛碟雲」。

北市天空昨天傍晚出現奇特天象，天空出現一片巨型雲朵，不少民眾看到紛紛拍下照片，更有錄製縮時影片民眾表示，超像迷你颱風，更直呼是「飛碟雲」、「幽浮雲」，天文館也記錄下這奇特景象。圖／天文館提供
北市天空昨天傍晚出現奇特天象，天空出現一片巨型雲朵，不少民眾看到紛紛拍下照片，更有錄製縮時影片民眾表示，超像迷你颱風，更直呼是「飛碟雲」、「幽浮雲」，天文館也記錄下這奇特景象。圖／天文館提供
北市天空昨天傍晚出現奇特天象，天空出現一片巨型雲朵，不少民眾看到紛紛拍下照片。記者邱書昱／攝影
北市天空昨天傍晚出現奇特天象，天空出現一片巨型雲朵，不少民眾看到紛紛拍下照片。記者邱書昱／攝影

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