今起5天酷熱飆38度高溫！不排除雙颱生成 專家指下周天氣關注它的發展

本周天氣持續高溫炎熱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到周五太平洋高壓勢力持續偏強，高壓中心有可能進一步向西調整來到黃海至台灣北方，台灣附近的大環境風向都是以偏東風為主，天氣大致穩定。

吳聖宇說，迎風面的東半部偶有零星短暫陣雨，西半部則是因為台灣海峽背風面有背風低壓環流建立，加上白天海風移入陸地，午後在山區以及近山地區有局部熱對流雷雨的機會，中南部山區的機會又相對比較高一點，到山區活動還是要小心。

溫度方面則是相當的熱，吳聖宇表示，東半部高溫大約32至34度，西半部高溫普遍35至37度，部分地區將來到38度或以上。

他說，在偏東風的環境下，北部地區受到背風下沉增溫的作用影響，容易有極端高溫出現的機會，注意熱傷害發生的可能性，做好防曬。上午10時到下午4時盡可能減少戶外活動的機會。

周末太平洋高壓的勢力將會較為減弱，並且向東調整，吳聖宇表示，台灣附近的風向會逐漸轉回偏南到西南風，午後雷雨的機會將會增多。不過，增加的幅度，看到時候台灣附近實際的環境水氣而定，天氣應該會變得稍微不穩定一些。高溫可望稍微緩解，還是相當炎熱，各地高溫普遍32至35度或以上。

近期有無颱風生成機會？吳聖宇表示，本周之內在菲律賓東方海面到日本南方海面一帶為季風低壓槽的位置，低壓槽中逐漸會有熱帶擾動發展的機會，目前的預報來看應該會有2個系統出現。

吳聖宇表示，在日本南方、小笠原群島附近的熱帶擾動（99W），應該會先發展，可能在明後天成為熱帶性低氣壓，未來也不排除進一步達到輕度颱風強度的機會。不過，這個擾動預期會往北、東北方向移動，並不會接近台灣，對日本的影響也不大。

另一個擾動（98W），吳聖宇表示，是將會在菲律賓東方海面醞釀、發展，有機會在周末前逐漸發展為熱帶性低氣壓，後續也有成為颱風的可能性，這個擾動的未來路徑預報變動性比較大，周末之後到下周太平洋高壓的強度變化可能會讓它未來的路徑出現較大幅度的轉折，是一個值得注意的系統。

但是吳聖宇表示，因為它（98W）目前還沒有很明確的雛型，所以預報的調整幅度也可能會很大，本周之內都還不必擔心，下周的天氣就可能要密切觀察菲律賓東邊這個擾動未來的變化情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。