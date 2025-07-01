未來1周酷暑 賈新興：大台北恐異常高溫 今起至15日環境有利颱風生成

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，本周太平洋高壓偏強，全台炎熱高溫，午後零星西北雨。今明兩天、尤其大台北地區留意異常高溫，其中周五至下周三每天深夜至隔天清晨，彰化以南易有零星短暫雨。

至於近期有無颱風生成？賈新興表示，仍需關注明天後，菲律賓東方外海一帶及日本東南方外海一帶，熱帶系統發展的機率及其後續移動趨勢。有利颱風生成環境預估顯示，今天至15日以及8月6日起環境有利颱風的生成。3天前的颱風路徑預報誤差約200公里左右。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後苗栗以南山區及宜蘭山區有零星短暫陣雨。明天深夜至周四清晨，花東沿海有零星短暫雨，午後台中以南有零星短暫陣雨。

他說，周五至下周三，每天深夜至隔天清晨，彰化以南易有零星短暫雨。 其中，周五午後竹苗以南有零星短暫陣雨。周六至下周四，午後桃園以南及宜蘭有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興表示，短期氣候預測顯示，7月上旬台灣降雨偏少，之後至7月31日，南海至菲律賓一帶降雨偏多，南台灣降雨也有偏多的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。