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玉山昨傍晚天空一半暗一半亮 鄭明典：全天空霞光

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
昨天傍晚玉山的天空，接近一半暗、一半亮，稱為「全天空霞光」。圖／取自鄭明典臉書
昨天傍晚玉山的天空，接近一半暗、一半亮，稱為「全天空霞光」。圖／取自鄭明典臉書

昨天傍晚玉山的天空，接近一半暗、一半亮，前中央氣象局鄭明典在臉書分享中央氣象署玉山氣象站拍攝的3張照片，他表示，一張是往西方看霞光，一張是往東方看反霞光，以及一張是全景拍攝全天空霞光。一邊亮、一邊暗的天空，這稱為「全天空霞光」。

鄭明典表示，面向太陽看到的明-暗線條稱為霞光，背對太陽看到的明-暗線條稱為反霞光。當霞光連接到反霞光，就是全天空霞光了。暗的部分則是雲的影子。

昨天傍晚玉山的天空，接近一半暗、一半亮，稱為「全天空霞光」。圖／取自鄭明典臉書
昨天傍晚玉山的天空，接近一半暗、一半亮，稱為「全天空霞光」。圖／取自鄭明典臉書
昨天傍晚玉山的天空，接近一半暗、一半亮，稱為「全天空霞光」。圖／取自鄭明典臉書
昨天傍晚玉山的天空，接近一半暗、一半亮，稱為「全天空霞光」。圖／取自鄭明典臉書

鄭明典 玉山 氣象局

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