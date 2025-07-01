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今熱如盛夏「北部」上看38度高溫 吳德榮：本周至少2颱生成最新路徑曝

今熱如盛夏「北部」上看38度高溫 吳德榮：本周至少2颱生成最新路徑曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天熱如盛夏，各地區晴朗酷熱，最高氣溫達37度以上，要注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天熱如盛夏，各地區晴朗酷熱，最高氣溫達37度以上，要注意防曬、防中暑。本報資料照片

今天各地天氣依舊晴朗炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨天最高氣溫約37度左右，今天熱如盛夏，各地區晴朗酷熱，最高氣溫達37度以上，要注意防曬、防中暑。北部24至38度、中部24至37度、南部25至37度、東部22至37度。山區午後偶有局部短暫陣雨或雷雨；恆春半島亦偶有短暫降雨的機率。

吳德榮表示，明天至下周一各地晴朗午後多雲、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率；恆春半島亦偶有短暫降雨的機率。高溫雖微降，各地仍炎熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑。

至於近期有無颱風形成機會？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，本周在菲律賓東方至關島附近，有熱帶擾動醞釀，大約周四關島北方先有輕颱發展，向東北遠離；大約周五在菲律賓東方另一輕颱發展，也先向東北遠離，之後再回頭撲向琉球附近。

吳德榮表示，歐洲系集模式周日模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率約僅30%，分別集中在本東南方海面及琉球南方海面。美國系集模式（GEFS），對菲律賓東方輕颱的模擬路徑，仍呈現分歧如天女散花一般。由於各國模式還會持續調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲系集模式周日模擬圖（左圖）顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率約僅30%，分別集中在本東南方海面及琉球南方海面。美國系集模式（右圖，取自weathernerds），對菲律賓東方的輕颱的模擬路徑，仍呈現分歧如「天女散花」一般。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式周日模擬圖（左圖）顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率約僅30%，分別集中在本東南方海面及琉球南方海面。美國系集模式（右圖，取自weathernerds），對菲律賓東方的輕颱的模擬路徑，仍呈現分歧如「天女散花」一般。圖／取自「洩天機教室」專欄

防曬 菲律賓 吳德榮

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