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防熱傷害 粉專未來2天極端高溫 太平洋高壓強勢到周末
「更熱的日子即將來臨」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高壓開始增強，台灣將從原本的高壓邊緣，慢慢進到高壓的勢力範圍內。從中央氣象署的高溫分布預報可以觀察到，未來兩天，全台從北到南，甚至外島的金馬，最高溫將上看35至37度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而且因為高氣壓壓制，午後雷雨會變少，雨區縮回山區，大部分地方下雨消暑的機會幾乎歸零，酷熱的感覺會更甚。民眾出門在外千萬留意熱傷害，記得多喝水。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，整體看來，太平洋高氣壓將強勢到周末，之後就要看南方的低壓或颱風，能否打破高壓強勢的局面了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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