台北熱島效應 鄭明典：清晨低溫降不下來「不是好現象」

今天持續是高溫炎熱的天氣，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在彰化縣花壇，今天凌晨0時50分達33.7度，其次是台北市內湖32.1度、新北市三重32.0度。台北市台北測站今天凌晨至目前仍在30度左右，今晨5時10分29.9度。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台北的熱島效應，清晨低溫降不下來，這不是好現象。

鄭明典表示，市區內氣溫高於周邊郊區，這就是台北盆地的都會區熱島效應。

中央氣象署說，各地高溫普遍為32至35度，北部地區局部有37度左右高溫發生機率，中南部近山區、花蓮縱谷及金門局部高溫36度左右或以上，各地中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

氣象署發布高溫資訊，台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。