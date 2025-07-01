高溫酷熱上看37度 1縣市大雨特報 關注熱帶系統發展

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天受到太平洋高壓的影響，各地大多為晴到多雲地天氣，氣象署說，只有在東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，以山區降雨機率比平地高一些。

氣溫方面，今天持續是高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍為32至35度，北部地區局部有37度左右高溫發生機率，中南部近山區、花蓮縱谷及金門局部高溫36度左右或以上，各地中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

離島天氣，澎湖為晴時多雲27至33度，金門為晴時多雲27至35度，馬祖為晴時多雲27至31度。

明天至周四受太平洋高壓影響，天氣更加穩定且炎熱，各地大多為晴到多雲，北部地區有37度左右高溫發生的機率，中南部近山區、花東縱谷及金門局部高溫也可能來到36度左右；降雨方面，僅東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，中午過後新竹以南地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨，山區降雨機率比平地高。

周五至周六各地大多為多雲到晴，太平洋高壓逐漸減弱，台灣附近為弱風環境，南方低壓帶水氣有北移的趨勢，南部地區有不定時零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周一環境風場轉為偏西南風，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，但其發展強度、位置及個數有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察低壓帶內熱帶系統發展動態。