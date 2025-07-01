高溫酷熱上看37度 1縣市大雨特報 關注熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天持續是高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍為32至35度。聯合報系資料照片
今天持續是高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍為32至35度。聯合報系資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天受到太平洋高壓的影響，各地大多為晴到多雲地天氣，氣象署說，只有在東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，以山區降雨機率比平地高一些。

氣溫方面，今天持續是高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍為32至35度，北部地區局部有37度左右高溫發生機率，中南部近山區、花蓮縱谷及金門局部高溫36度左右或以上，各地中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

離島天氣，澎湖為晴時多雲27至33度，金門為晴時多雲27至35度，馬祖為晴時多雲27至31度。

明天至周四受太平洋高壓影響，天氣更加穩定且炎熱，各地大多為晴到多雲，北部地區有37度左右高溫發生的機率，中南部近山區、花東縱谷及金門局部高溫也可能來到36度左右；降雨方面，僅東南部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，中午過後新竹以南地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨，山區降雨機率比平地高。

周五至周六各地大多為多雲到晴，太平洋高壓逐漸減弱，台灣附近為弱風環境，南方低壓帶水氣有北移的趨勢，南部地區有不定時零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周一環境風場轉為偏西南風，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，但其發展強度、位置及個數有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察低壓帶內熱帶系統發展動態。

高溫 新竹

延伸閱讀

明天高溫上看37度午後慎防雷陣雨 周四恐有熱低生成

7/1大台北、桃園防37度高溫 觀察2熱帶系統

雨區再擴大！14縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

相關新聞

故宮玻璃亭入口再被否決 民團批像灰色OK繃

國立故宮博物院增設「玻璃屋」入口被質疑是刻意「去中」，昨再次提送修復及再利用計畫，強調修建是為了優化民眾出入動線，民團仍...

高溫酷熱上看37度 1縣市大雨特報 關注熱帶系統發展

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

用小說整理人生 阮慶岳「銀波之舟」奪聯合報文學大獎

第12屆聯合報文學大獎揭曉，作家阮慶岳以近作「銀波之舟」和代表作「黃昏的故鄉」摘下。阮慶岳表示，決定將獎金的一半（51萬...

汽車隔熱紙「黑漆漆」 明年強制納管

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線易釀車禍，但現行僅計程車有所規範。交通部昨公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率...

有機食物是「智商稅」？有機農學博士揭真相

有機食物到底是不是「智商稅」（指花冤枉錢），如今市面上的蔬果與40多年前相比有何不同？多年來，對於有機食品的爭論一直存在，對於吃有機食...

台北熱島效應 鄭明典：清晨低溫降不下來「不是好現象」

今天持續是高溫炎熱的天氣，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在彰化縣花壇，今天凌晨0時50分達33.7度，其次是台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。