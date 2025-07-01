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故宮玻璃亭入口再被否決 民團批像灰色OK繃

聯合報／ 記者邱書昱王慧瑛陳宛茜／連線報導
新故宮計畫打造「台版羅浮宮」，但在正門口蓋玻璃亭遭批毀容。圖為視覺模擬圖。圖／故宮提供
新故宮計畫打造「台版羅浮宮」，但在正門口蓋玻璃亭遭批毀容。圖為視覺模擬圖。圖／故宮提供

國立故宮博物院增設「玻璃屋」入口被質疑是刻意「去中」，昨再次提送修復及再利用計畫，強調修建是為了優化民眾出入動線，民團仍認為會破壞故宮整體景觀，有違文資法規定。北市文資會議委員昨投票以四比十一再度否決。故宮表示，內部討論過後，將再提計畫。

故宮於二○二二年送交興建「玻璃亭」的修復再利用計畫，企圖以「新故宮計畫」打造「台版羅浮宮」，卻爭議不斷，因玻璃亭遮擋故宮正門，和主建物格格不入，挨批是為了去中導致「不中不西」、「毀容國寶」、「國寶災難」。二○二三年送審北市文資會時，委員以違反文資法卅四條「工程不能遮蔽歷史建築」為由否決。

「新故宮計畫」今年度編列逾十八點八億元，遭凍結三點五億元。立院教育文化委員會五月解凍，附帶要求故宮提專案報告，並在一個月內補充詳盡書面說明。故宮隨即送審「玻璃亭」修復再利用計畫。

北市文資會昨再審議。會中，宗邁建築師事務所表示，故宮主體建築損壞、老化、屋頂漏水等問題，結構也不符合耐震強度，玻璃亭用意是優化空間動線，引入自然光照入地下室一、二樓。

「故宮需要再生長。」宗邁建築師事務所舉例，法國羅浮宮近年增加新入口，美國大都會博物館擴建十五次，英國大英博物館也增建，故宮卻停在二○○七年。他們認為，此次增建已符合傳統建築意象。

但當地里民、民團馬上反對並表示，玻璃亭像一塊大的灰色OK繃，破壞建築完整原貌，有違文資法規定。目前北市捷運工程局正著手興建環狀線北環段，規畫在故宮開闢Y28站出入口，建議可和捷運局共同開發，解決問題。

文資委員詹添全認為，有爭議的是玻璃亭，修復再利用還涉及建築結構等，建議先修正安全結構。

羅浮宮 文資法 捷運 國立故宮博物院 博物館

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