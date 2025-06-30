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長庚醫院人事新氣象 基隆長庚、土城醫院院長上任

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
土城醫院院長黃璟隆（左）交棒給新任院長賴旗俊（右）。長庚決策委員會主委程文俊（中）。圖／長庚醫院提供
土城醫院院長黃璟隆（左）交棒給新任院長賴旗俊（右）。長庚決策委員會主委程文俊（中）。圖／長庚醫院提供

長庚醫院今天舉行院長交接典禮，監交人長庚決策委員會主委程文俊期許醫療服務及教學研究能更上層樓，帶來創新與共榮發展。基隆長庚醫院由林口長庚副院長吳俊德升任院長；基隆長庚醫院院長賴旗俊則接任土城醫院院長，兩院團隊亦有多位人事異動，將延續創辦人王永慶「止於至善」的精神，為病患開創最大福祉。

長庚醫院基於人才培育與配合院長任期制，經核定2025年度各院區院長名單，原林口長庚副院長吳俊德升任基隆長庚院長，原基隆長庚院長賴旗俊調任土城醫院院長，人事案自2025年7月1日起正式生效。原土城醫院院長黃璟隆則敦聘為名譽院長，表彰其任內對於院區臨床服務、教學、研究及行政等卓越貢獻。

行醫30多年的黃璟隆，是國內兒童過敏氣喘與風濕領域權威，長年關懷兒童健康，並積極投入兒少保護，深刻影響政策推動。自2020年接任土城醫院院長後，帶領醫療團隊守護弱勢兒少。黃璟隆曾榮獲台灣醫療典範獎、衛福部紫絲帶獎、新北市十大影響力人物等多項殊耀，深受醫界與社會敬重。

基隆長庚新任院長吳俊德，專長於泌尿腫瘤及微創手術，是國內首位完成腹腔鏡活體腎臟摘取手術與單孔達文西前列腺癌根除術的醫師。歷任林口與基隆長庚副院長，長年參與醫療品質推動與數位醫療轉型，具備堅強的醫學研究與教學背景，亦推動達文西手術訓練中心與單孔手術技術臨床實驗。

吳俊德表示，未來將持續秉持「以病人為中心」的核心價值，結合新任團隊的臨床經驗、學術能量與科技思維，深化在地健康促進與跨域合作，打造兼具溫度與精準的醫療照護環境，持續為提升社區健康福祉與推動高品質醫療努力邁進。

土城醫院新任院長賴旗俊為世界級眼科權威、知名視網膜專家，曾任林口長庚副院長、基隆長庚院長、亞太玻璃體視網膜醫學會（APVRS）會長。在基隆長庚任內，憑藉深厚的臨床實力與行政歷練，持續推動醫療品質提升、永續經營與社區整合照護，更在疫情期間帶領團隊致力大基隆地區民眾健康，提升在地醫療急重症醫療能量與能見度。

賴旗俊表示，土城醫院是一座年輕而充滿潛力的醫院，包括綠建築基礎與智慧醫療等資源，並擁有年輕世代的熱情與動能。未來將進一步導入長庚資源擴充量能，強化轉診制度，並攜手新北市醫師公會及基層診所，建立良性競爭的在地醫療網絡，讓市民以區域醫院的費用，享有醫學中心等級的照護品質。

長庚醫院為強化院區各項發展並襄助院長推動院務，在這波核定名單中並提升眼科教授孫啟欽和心臟內科教授鍾昌珉分別擔任基隆長庚及雲林長庚的副院長。

基隆長庚新任院長吳俊德（右），長庚決策委員會主委程文俊（中）、將接任土城醫院院長的賴旗俊（左）。圖／長庚醫院提供
基隆長庚新任院長吳俊德（右），長庚決策委員會主委程文俊（中）、將接任土城醫院院長的賴旗俊（左）。圖／長庚醫院提供
基隆長庚院長交接典禮。圖／長庚醫院提供
基隆長庚院長交接典禮。圖／長庚醫院提供

長庚 基隆 土城

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