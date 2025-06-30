將有大事發生？ 北市南港出現飛碟雲 引發民眾議論

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
記者蔡靜紋/攝影
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台北市南港地區上空30日傍晚18時至18時30分左右出現形狀特殊的大型雲朵，成為臉書等社群平台熱門PO文，相關照片甚至現身在《地震氣象》等粉專，民眾議論是否是傳說中的「飛碟雲」。

飛碟雲外型奇幻特殊，民眾往往總會有較多揣測，甚至容易聯想將有大事發生。不過，過去中央氣象署曾針對俗稱「飛碟雲」的「莢狀雲」解釋過成因，是當一層穩定而潮濕的空氣被抬升（如：遇到山丘），有時氣流會呈波浪狀起伏；氣流上升時，空氣變冷使水氣凝結成雲，氣流下沉時，雲又蒸發消失，因此形成外形奇特的「莢狀雲」。

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