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健康你我他／婆婆輕微失智 提前退休陪伴

聯合報／ 文／陳逸珊（北市北投）
婆婆最近常想不起電話號碼，忘記廚房在煮東西，於是我申請提前退休陪伴照顧她。圖／陳逸珊提供
婆婆最近常想不起電話號碼，忘記廚房在煮東西，於是我申請提前退休陪伴照顧她。圖／陳逸珊提供

公公離世後，婆婆堅持要在鄉下獨居，她每天清晨到公園運動，有一次因為血糖過低暈倒，從此就不再出門了。

我們不放心，接她來同住，但是我們白天上班後，就只剩她一人在家，從早到晚沒有說話的對象，她不知如何排遣漫長的時間，感覺度日如年；以前她喜歡做的事，也都變得索然無味；因為孤單寂寞而導致她憂鬱症上身，情緒起起伏伏不穩定。

發現婆婆會不自主的頭搖晃，身體失去平衡感，走路常常跌倒，我帶她就醫接受進一步評估，醫師診斷有輕微的阿茲海默症，初期服藥控制。但婆婆最近很不妙，想不起電話號碼，說過的話一再重複，常常忘記廚房在煮東西，讓鄰居擔憂，萬一發生狀況無人處理，成了我們最大的隱憂。

研究指出，失智症與孤獨感有高度的關聯性，於是我申請提前退休陪伴照顧她，鼓勵她多參加活動，走出家門和鄰居話家常，生活愈有變化，接觸的人愈多，都可以有效延緩失智症和阿茲海默症的惡化。

隨著人口高齡化，只要活得久就有可能得到失智症，大多數是後天健康因素所致，包括三高、代謝症候群、缺乏運動與睡眠不足等，都是風險因子。醫師建議，多動腦、多運動、健康飲食、充足睡眠及增加社交互動，可延緩失智的發生，讓失智症遠離。

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