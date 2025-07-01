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高雄海、空雙港 拚觀光復振

聯合報／ 記者宋原彰石秀華／高雄報導
麗星夢郵輪旗下「領航星號」首批外籍旅客昨下午抵高雄，之後將航往澎湖，7月2日返回香港。記者宋原彰／攝影
麗星夢郵輪旗下「領航星號」首批外籍旅客昨下午抵高雄，之後將航往澎湖，7月2日返回香港。記者宋原彰／攝影

高雄海、空港雙頭拚觀光復振，昨天迎進麗星夢郵輪旗下「領航星號」首批外籍旅客，主力郵輪「探索星號」已宣布下半年以高雄為母港，結合領航星號帶來28航次；另台灣虎航高雄至韓國濟州航線昨天首航，這是第2條高雄直飛韓國航線。

領航星號昨天首度掛靠高雄港，至11月14日預計執行45個往返航次，其中12個航次停靠高雄、基隆與澎湖，預估每趟掛靠為在地創造逾500萬元產業效益。高雄市長陳其邁登船參訪，指探索星號進駐高雄母港，搭配領航星號的掛靠行程，將為高雄帶來超過10萬人次進出港旅客。台灣港務公司總經理王錦榮證實，高雄港今年111艘次郵輪，可望帶來近17萬旅客人次。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔說，領航星號今年初轉入麗星郵輪品牌，本次航程由香港母港啟航，抵高雄後將航往澎湖，7月2日返回香港。同集團主力郵輪探索星號航程，則包括日本沖繩三島、菲律賓佬沃、科隆島等。

台灣虎航高雄飛濟州航線昨午在高雄機場「首航」，此航線是從高雄出發的第11條航線，也是繼高雄—金浦後，第2條從高雄直飛韓國的航線。交通部部長陳世凱、台灣虎航董事長黃世惠等人出席盛會，陳世凱說，虎航每周由高雄飛濟州島4班次，加上桃園和台中至濟州航線，全台每周有13航班往返台灣與濟州島，觀光交流熱絡。

黃世惠表示，濟州島是韓國具代表性的度假島嶼，新航線能為南部鄉親帶來更便捷、深入探索異國風情的機會，也吸引韓國旅客造訪高雄。

高雄市 郵輪 觀光 虎航 基隆

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