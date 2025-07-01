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失智基因3級風險 靠後天5招逆轉

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

「家人最近被診斷出失智症，我也有罹病風險嗎？」聯欣診所院長顏佐樺表示，少部分的阿茲海默症患者有家族病史，其遺傳性的突變基因指標ApoE基因的ε4變體是最關鍵的因素。

顏佐樺指出，ApoE是一種與脂肪與膽固醇代謝有關的基因，這個基因有三種常見型式：ε2、ε3和ε4。若ApoE基因帶有ε4，統計發現阿茲海默症的風險可能比同齡一般人高出3到15倍。ApoE的ε4變體會讓膽固醇代謝變差、血管彈性降低，導致大腦慢性發炎與血流不足，進而加速認知退化。

多數人認為失智是「無法預防」的老化結果，但從功能醫學的角度來看，部分失智預防可以透過檢測與生活調整提早發現並介入。顏佐樺說，目前可藉由「阿茲海默症ApoE基因檢測」來評估自身失智風險，分為低風險（未帶ε4）、中風險（帶有1個ε4）、高風險（2個ε4）三種風險層級。

顏佐樺強調，即使檢測出ApoE的ε4變體，也不需要過度擔心，後天的影響其實更大，包括三高、肥胖、缺乏運動與睡眠不足等。只要生活型態健康、發炎狀態被控制、壓力獲得調節，這些風險基因可能一輩子都不會真正表現出來。

顏佐樺提供5大生活調整方向，從飲食、運動、睡眠、社交、營養各方面著手，及早調整生活、主動因應，透過檢查了解大腦的實際生理年齡與退化程度，制定個人化的預防與保健策略。

1.麥得飲食：結合地中海與得舒飲食，對大腦特別友善。每天吃深綠蔬菜、莓果、富含Omega-9的橄欖油、全穀、豆類與魚，少碰紅肉、加工食品與甜食，降低發炎、延緩退化。

2.規律運動：每天進行中等強度運動，如快走、慢跑或超慢跑。也可搭配抬腿、深蹲等肌力訓練，促進血液循環、提升認知反應。

3.充足睡眠：大腦在深層睡眠中會清除β類澱粉蛋白以及毒素，幫助神經修復；睡眠不足或是作息混亂，反而會加重發炎與退化風險。

4.人際社交：經常學習新知、與人交流，有助於讓大腦保持在最佳狀態。尤其退休後更要重視社交互動，避免因長期缺乏刺激而加速大腦退化。

5.均衡營養：Omega-3、B12、維生素D等營養素有助於促進神經傳導、維持大腦正常運作。可定期抽血追蹤；素食者或是長期服用胃藥、糖尿病藥物者，更要注意是否需要補充。

運動 睡眠時間 失智 基因 健康飲食

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