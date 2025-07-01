濕熱損脾胃 中醫師推四神湯食補

入夏後，台灣的氣候高溫濕熱，熱傷害事件頻傳，近日午後雷陣雨，濕氣重的環境，容易導致汗液排出不去，使人四肢沉重、精神疲憊。中醫師林雅瑩表示，夏天常見腸胃炎、皮膚病、中暑等疾病，尤其會胃口不佳，損傷脾臟和腸胃功能，建議可食用「四神湯」消暑祛濕。

夏至過後，暑氣逼人，無論男女老幼，多少都會有胃口不佳的現象。林雅瑩指出，氣候炎熱時，偶爾會感到食欲不振，吃不下完整正餐，若是厭食的狀況時間過長，就難免令人擔心。中醫典籍記載「脾胃為後天之母」，只要能夠調和脾胃、恢復運化功能，食欲自然會逐漸好轉。

中醫認為，夏天悶熱、濕氣重，易損傷脾臟的陽氣，一旦脾臟受損，就會影響消化吸收功能，進而使體內的濕氣積聚嚴重。林雅瑩說，夏季的食療養生，應特別注意「健脾祛濕」，推薦「四神湯」是非常適合這個季節的食補藥膳。

林雅瑩指出，四神湯對祛濕有益，適合容易疲倦、大便黏膩、消化不良等體質的人食用。四神湯主要由茯苓、芡實、蓮子、山藥等中藥材組成，具有健脾、益腎、固精止帶、養心安神的功效。

林雅瑩提醒，雖然四神湯性質平和，但是仍然應該適量飲用，不宜過量，以免造成身體負擔。在烹煮上，可以加些排骨或豬腸，增加脂質幫助吸收。

此外，夏季正是鳳梨的產季，林雅瑩建議，可適量食用鳳梨，其性味甘溫，有解暑止渴、消食止瀉的功效，還具有開胃消食的效果，對於增進食欲有幫助。若是在飯後一小時後食用，更有助於消化，但是也要注意避免過食。

夏天喝四神湯的好處

1.祛濕消暑：幫助排除體內多餘水分，改善濕氣引起的疲倦、頭重腳輕等不適。

2.健脾開胃：調理脾胃功能，增進食欲，特別適合消化不良、食欲不振的人。

3.改善體質：幫助改善過敏、濕疹等與濕氣相關的症狀，調整體質。