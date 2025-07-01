健康主題館／降火氣防中暑 夏季最佳消暑5食物

台灣的夏天總是高溫又悶熱，面對動輒37、38°C的溫度，除了躲在冷氣房解暑外，可以吃些什麼幫助降火，減少夏季倦怠感呢？推薦夏季最佳消暑5食物，不只有助消暑解熱，還能預防中暑。

1.當季瓜果 消暑利尿

夏天當季的瓜果類，如西瓜、冬瓜、絲瓜、苦瓜、小黃瓜、苦瓜、蒲瓜，因為含水量較高，也含有豐富的礦物質跟維生素，能夠有效補充流失的大量水分；以中醫的角度來看，這類食物可以幫助身體清熱利濕、排除毒素，是降溫防暑的好食物。

值得注意的是，瓜果雖然有益消暑，但也要適量食用，瓜果類屬性偏寒涼，對於體質寒涼、脾胃虛弱之人，建議可與辛香料同時烹煮，如老薑、蔥、蒜等，以降低寒涼之屬性。

銀耳。123RF

2.銀耳

銀耳就是白木耳，富含水溶性膳食纖維，可以幫助身體鎖住水分，並達到潤滑的作用，具有滋陰潤肺、養胃生津、緩解口乾舌燥、腸胃不適等功效；白木耳更富含多醣體，可以調節免疫力，同時有養顏美容、幫助肌膚膠原蛋白增生等好處，相當適合夏季食用。

白木耳性平味甘，儘管體質虛寒之人，也能無負擔享用。但提醒白木耳一定要煮到膠質溶出來，才具有完整的功效。

芽菜類。123RF

3.芽菜類

苜蓿芽、綠豆芽、黃豆芽等芽菜類，充滿各種蛋白質分解酵素及脂肪分解酵素等營養素，且口感清脆、爽口，搭配酸甜的和風醬、油醋醬等醬汁，就是一道相當開胃，特別適合夏季的涼拌菜。不過，芽菜類屬性偏涼，體質虛寒之人，建議可以稍微拌炒，或是快速汆燙（不宜煮太久，否則會破壞芽菜類的酵素），來降低生食的寒性。

清爽優質蛋白質。123RF

4.清爽的優質蛋白質

夏季的高溫，容易增加人體的代謝速率，除了水分攝取足夠外，應該補充足夠的蛋白質，來幫助修復組織、維持體力，譬如利用清蒸或涼拌手法，烹煮涼拌嫩豆腐、豆花、茶碗蒸、清蒸鱸魚這類的蛋白質料理，可提升食欲，同時減少夏季的倦怠感。

果醋或酸梅湯。123RF

5.果醋或酸梅湯

酸味可以幫助開胃、促進食欲，譬如稀釋的梅子醋、蘋果醋、酸梅湯等，都可以適量做為日常生活補充水分的飲品，除了可以預防中暑，而且能幫助分解脂肪、抑制血糖的提升。建議應選擇無糖的果醋或酸梅汁，否則大量食用添加醣類的飲品，容易造成血糖不穩；果醋或酸梅湯應飯後飲用，避免空腹食用果醋，以免刺激腸胃。

銀耳蓮子湯。圖／陳詩婷提供

消暑清爽的銀耳蓮子湯

食材：新鮮銀耳一朵、蓮子半碗、紅棗6顆

作法：

1.銀耳洗淨剪碎，蓮子和紅棗洗淨，備用。

2.將所有食材放入鍋子，水淹過食材，置入電鍋。

3.電鍋外鍋放三杯米杯水，跳起續悶半天，直到白木耳膠質融出，變得濃稠為止。

營養價值：

1.銀耳富含膳食纖維，以及鈣、磷、鉀等多種礦物質，更含有多醣體，可以保水，調節免疫力。

2.銀耳水溶性纖維含量高，具有調節血脂、血糖作用，適合闔家大小食用。