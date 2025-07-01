失智症2041年破68萬人 專家促立專法

立法院厚生會失智症倡議推動委員會昨舉行專家會議，討論失智議題，與會人士 一致建議行政院應成立「失智症國家政策推動小組」，並盡速啟動「失智症基本法」研議作業，推動以「人」為中心的失智症照護。

國衛院最新「全國社區失智症與失能流行病學調查」，六十五歲以上失智症盛行率約百分之七點九九，推估今年失智症總人口約卅七萬人。「失智症倡議推動委員會」召集人、立委林月琴說，預估至二○四一年將突破六十八萬人。

林月琴表示，政府二○一四年推動政策綱領，但預防投入不足、資源分布不均、部會橫向整合缺乏，建議行政院應提出完整的認知健康國家戰略、照護體系，將失智預防納入全民健康政策重點，建立全國資料庫。

衛福部長照司長祝健芳表示，政府至今建立一二○多處失智共同照護中心、五四五處社區服務據點，二○二三年起長照服務納入失智症患者。未來將持續透過長照基金補助地方，強化失智照護資源布建。

委員會會中決議，我國應盡速制定「失智症防治照護專法」；台灣失智症協會理事長徐文俊表示，專法可保障失智者生活安全、財物管理等。

台北醫學大學護理系特聘教授周桂如說，現行長照服務體系並未長期規畫失智議題，失智症防治照護政策綱領缺乏跨部整合與決策動能，呼籲政府設置國家級「失智症推動小組」。