一次性塑膠減量 納零售、網購包裝

環境部新版一次用產品減量里程碑，將新增納入零售商品與網購包裝，一次性塑膠的限用與禁用方向也改為減量與替代使用，預計下半年提出至二○三五年的減量期程。環團指出，二○三○年全面禁限用的規畫應照舊，且每年應要有減量數字，而非只訂出每五年為一期的目標。

環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，環境部今年將提出新版一次用產品減量里程碑，除原本的塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管外，將新增納入零售商品與網購包裝，一次性產品減量將增為六大項。環境部長彭啓明去年底也指出，全面禁限塑期程將由二○三○延長至二○三五年。

賴瑩瑩說，二○二五年和二○三○年原本的目標分別是全面限用與禁用，未來將以減量和替代使用為主要方向，即日起至八月底開放減量里程碑許願池專區，廣納民眾對一次性產品減量措施的具體建議與期望，預計下半年推出二○三五年的一次性塑膠產品減量期程。

新一輪的「全球塑膠公約」談判會議今年八月五日於瑞士日內瓦展開，賴瑩瑩表示，會作為政策參考，定期滾動檢討及調整我國的減量里程碑，確保政策與國際趨勢接軌。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭指出，很失望原本的限塑期程跳票，環境部應設定擴大重複使用與淘汰一次性塑膠的期程，同時向尼斯宣言看齊，支持減產。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，政府應對較沒必要性的一次性包裝容器等擬定禁限用，替代的新興材質也必須要有驗證把關機制，避免產生新的健康或汙染問題。