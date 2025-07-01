汽車隔熱紙「黑漆漆」 明年強制納管

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線易釀車禍，但現行僅計程車有所規範。交通部昨公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，建議前擋隔熱紙為可見光透過率百分之七十以上、前側窗則為百分之四十以上，明年起新車強制納管，罰則尚在研議中。

公路局表示，以車輛「Ｂ柱」為主要分水嶺，考量Ｂ柱前為「道路安全」、Ｂ柱後計程車屬汽車運輸業及民眾乘車安全，並考慮我國屬副熱帶氣候、民眾選購彈性等因素，建議車輛前擋黏貼可見光透過率百分之七十以上、前側窗百分之四十以上的隔熱紙，後側窗及後（擋）窗則無規範。

計程車則更嚴格，前擋隔熱紙可見光透過率為百分之七十以上，後側窗及後（擋）窗均為百分之四十以上，確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰視野，維護駕駛人及行人安全。

圖／聯合報提供

蕭姓車主表示，目前使用的隔熱紙符合前檔透光率百分之七十、前側窗百分之四十，但是使用的品牌目前尚未申請證明。

根據指引，一般汽車後擋及後側窗沒有限制，許多人行車時會透過後照鏡，查看後方來車狀況，若沒限制貼得太黑，可能影響視線，他認為前、後擋透光率應一致。

公路局長陳文瑞指出，汽車車窗及擋風玻璃明暗程度，與駕駛行車視野辨識及操作能力有關連，交通部將推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理，為道安三箭其中一箭，先朝宣導教育方向推動，預計明年起針對新車強制納管，確切時間仍待配套措施出爐訂定，法規上路後購置的新車隔熱紙納入規範。

至於使用中車輛，陳文瑞表示，並無納管規畫，但建議車輛若需更換隔熱紙，盡可能選擇符合規範產品；截至六月底已有十二家廠商共卅九組型號取得部分產品測試認證，且陸續增加中，審查符合建議值的產品會公布於「監理服務網」中。

公路局補充，根據道路交通管理處罰條例第十六條，計程車未依規定裝置自動計費器、車頂燈、執業登記證插座，或在前、後兩邊玻璃門上黏貼不透明反光紙，可開罰九百元以上、一千八百元以下罰鍰。