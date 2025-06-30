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增坐式馬桶遭解讀蹲式全拆 環境部澄清

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近日環境部推動公廁增加坐式馬桶的政策，在部分網路社群平台引發「所有蹲式馬桶將被全面拆除」等討論。環境部澄清，現階段並未也不可能全面改為坐式馬桶。圖／聯合報系資料照片
近日環境部推動公廁增加坐式馬桶的政策，在部分網路社群平台引發「所有蹲式馬桶將被全面拆除」等討論。環境部澄清，現階段並未也不可能全面改為坐式馬桶。圖／聯合報系資料照片

近日環境部推動公廁增加坐式馬桶的政策，在部分網路社群平台引發「所有蹲式馬桶將被全面拆除」等討論。環境部今特此澄清，由於坐式馬桶未達內政部的建議比例，因此補助公廁興建會以坐式馬桶為目標，不過現階段並未也不可能全面改為坐式馬桶。

環境部表示，目前全國列管約4萬5000座公廁，其坐式廁間及蹲式廁間設置比例，是由各公廁管理單位參考公共建築物衛生設備主管機關內政部國土管理署的「公共建築物衛生設備設計手冊」設置（坐式60%），目前坐式馬桶約占53.6%，蹲式馬桶占比約46.4%，尚未達到建議比例。

環境部為提升公廁環境品質，因此推動優質公廁計畫，補助地方政府興建及修繕公廁，並訂定「環境管理署補助公廁興建及修繕指引」，補助數量占全國公廁數量比率並不高，即使推動以坐式馬桶為目標，民眾仍有蹲式馬桶可以選擇使用，現階段並未也不可能全面改為坐式馬桶。

環境部指出，因應我國已進入超高齡化社會，坐式馬桶對於膝關節退化者及行動不便者而言，可降低跌倒風險，更為安全、友善。曾發生長輩使用公廁時，因無坐式馬桶可用，只能使用蹲式馬桶，卻不幸在廁間內跌倒，需家屬進廁間攙扶才能離開廁間的案例。為保障所有使用者的如廁權益，環境部推動「逐步增加坐式馬桶數量」，目的正是讓 「需要坐式者有坐式，習慣蹲式者仍可選擇蹲式」。

環境部指出，有部分民眾擔心坐式馬桶衛生問題，環境部也同步要求公廁管理單位提供酒精、坐墊消毒液或馬桶坐墊紙等衛生用品，可用於清潔馬桶坐墊，提升防護措施，降低民眾對接觸面有傳染細菌的疑慮。

環境部說，日本等先進國家早已導入「幸福讓」的概念，也就是在空間設計上盡可能照顧更多元需求與族群。為了體貼老年人、孕婦、病患、行動不便者等弱勢族群，現代化公廁增加坐式馬桶，是全球趨勢，更是進步社會應有的公共服務。

環境部強調，政策目的是擴增選擇而非剝奪，蹲式廁所並未全面消失，將依使用習慣與實際需求保留，兼顧各類使用者的方便與尊嚴，環境部也將滾動調整「環境管理署補助公廁興建及修繕指引」遵守「公共建築物衛生設備設計手冊」的建議，讓民眾依需求選擇所要使用的廁所。

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