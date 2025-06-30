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恆春半島醫事人力短缺 3醫院區域聯防擴急救量能

中央社／ 屏東縣30日電

立法院衛環委員會及衛福部今天到恆春旅遊醫院，考察恆春半島醫療量能；院方指出，在地3家醫院透過區域聯防，增加急救量能，但仍面臨人力短缺等挑戰，盼中央挹注資源。

國民黨籍立法院衛環委員會召委蘇清泉今天邀集衛福部等相關單位，到恆春旅遊醫院考察恆春半島醫療量能，民進黨立委徐富癸、衛福部政務次長呂建德等人出席。

恆春旅遊醫院院長蔡昌宏告訴中央社記者，目前半島3家醫院，恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院與恆春南門醫院，急救量能皆不足，今年4月起啟動區域聯防，3院各有主責，旅遊醫院為內科、腦中風與急性冠心症，恆基為婦兒科、南門醫院為外科；2個月來已成功留住17名原本須轉診至外地的病人次。

蔡昌宏說，旅遊醫院不斷深化急救能量，5月啟用心導管室，但仍須在假日、夜間，及連假時，綜整3院服務量能，才能提供較完整醫療服務；未來3院也將共同爭取深耕計畫，真正落實區域聯防。

在人力部分，蔡昌宏指出，他去年9月上任，首月即面臨急診壅塞壓力，考量整體服務量能，並與護理科協調後，將旅遊醫院病床從34床擴充為46床，並分2階段補足醫師人力，包括重症、腸胃、麻醉、胸腔及心臟科醫師，醫師人數從16人增至22人，成長達37.5%，醫事人力也持續補充，但進展相對緩慢。

「恆春是本島中的離島」，蔡昌宏說，即便去年總收入成長10%，人事、電費等成本不斷上升，獎勵金降低，醫師留任不利；偏鄉急須資源挹注，盼爭取2026年醫學中心支援計畫延續且增加1名員額、強化恆春旅遊醫院心導管室醫療照護人力計畫延續，並爭取醫師公費生及公費護理師。

蘇清泉表示，恆春位處偏遠，又是旅遊觀光勝地，每年旅客以百萬計，讓此處缺乏醫療資源問題更形凸顯，恆春旅遊醫院新醫療大樓2023年完工，硬體設備大致到位，如今吸引醫護人才，成為落實偏鄉醫療最大問題；醫療不分藍綠、沒有意識型態，今天徐富癸、呂建德皆到場，希望中央給予必要協助。

徐富癸表示，4月就曾在國會召開「恆春地區醫療量能協調會」，向中央單位持續提出補足人力缺口、推動3家醫院科別分工、資源共享等訴求，3家醫院皆面臨醫護人力不足、醫療成本高、電費沉重等挑戰；在電費部分已與台電協調，爭取更合理支持方案，對於人力與資源，持續督促衛福部、健保署提出具體改善方案。

醫師 恆春 人力

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