國泰世華CUBE信用卡「好薪情」快閃權益登場 上班族吃喝玩樂最高8%回饋
國泰世華銀行洞察上班族日常消費需求，於7月1日至8月31日重磅推出CUBE信用卡限時快閃權益「好薪情」，以「一日生活消費場景」為設計核心，量身打造涵蓋早晨提神、午餐補給、下班聚餐到夜間娛樂等上班族最愛通路的優惠回饋，指定消費最高享8%小樹點（信用卡）回饋無上限，全面貼合上班族的消費模式與職場生活。
根據國泰世華銀行卡友行為數據顯示，年齡介於25至55歲的主力客群多為上班族，「好薪情」方案從上班族出發，聚焦日常高頻使用場景：早晨在星巴克、黑沃購買咖啡享5%回饋；午休至肯德基、梁社漢排骨、雙月食品社或透過「作燴」、「偷訂」平台訂餐，同樣享最高5%回饋；訂閱Speak或ChatGPT等AI輔助工具亦可享3.5%回饋。下班後的娛樂時光也不缺席，至築間、王品旗下指定鍋物品牌、韓式燒肉金豬食堂消費，皆享最高8%回饋；至錢櫃、好樂迪歡唱也有3%回饋。
「好薪情」快閃活動回饋通路多元，與星巴克、哈根達斯、錢櫃、王品指定鍋物等品牌合作推出「一週優惠攻略」，同時攜手「國泰優惠CUBE Rewards App」放大點數回饋，提供卡友最優享1點小樹點（信用卡）兌換平日買1送1、專屬折扣等限時福利。活動期間於國泰優惠App完成兌換並核銷3張票券，還可獲得200點小樹點（生活），限量2,000份，讓上班族天天都有好心情。
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